مها أحمد: كنت بتمنى أموت أنا وابني في وقت واحد.. والدكاترة قالولي اركنيه «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنانة مها أحمد، خلال الأيام الماضية محركات البحث «جوجل» عقب أزمتها مع الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة، التي تحدث عنها الجميع داخل الوسط الفني وخارجه.

الفنانة مها أحمد تتحدث عن مرض ابنها في لقاء قديم لها

وسبق وأن تحدثت الفنانة مها أحمد، زوجة الفنان مجدي كامل، عن مرض ابنها أحمد، الذي هو أحد ذوي القدرات الخاصة، إذ قالت في لقاء قديم لها: «كنت لما باجي أنام على المخدة، بتمنى من ربنا ياخدني أنا وابني في وقت واحد، أمي بتشيل ابني عني بس محدش عارف الأعمار كلها بيد الله، ومحدش هيرضى يربي ابن حد».

وتابعت الفنانة في الحديث عن حالة ابنها: «الناس مكانتش بيضايقني، بعض الدكاترة كان لما بييجي يمسكه يقولي أعملك ايه هشيل مخه وأحطلك مخ غيره، ده لما كان لسه مولود».

معاناة مها أحمد مع الأطباء بسبب نجلها أحمد: قالولي اركنيه

وأشارت الفنانة إلى أنها :«كنت بقول للدكتور معلش عايزة أكمل لو تعبان، عايزة اعمله أي حاجة، يقولي مش هتستفادي حاجة اركنيه، خليه زي ما هو كده»، مستنكرة قولهم: «هو فستان أو شنطة علشان اركنه!».

وأختتمت الفنانة قائلة: «يمكن قسوة الدكاترة كانت سبب في تعبي نفسيًا أنا ومجدي جامد».

تفاصيل مرض ابن مها أحمد

وكانت أوضحت الفنانة مها أحمد، سابقا، تفاصيل مرض ابنها كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت الفنانة أن ابنها لم يخلق على هذا الحال، ولكن ما حدث له كان نتيجة خطأ طبي من أحد الأطباء الذي استخدم الشفاط لإخراجه من رحمها في أثناء عملية الولادة، ما أصابه بحالة نقص في الأكسجين واختناق، وفقدان 20% من خلايا المخ، ما أفقده القدرة على الحركة والكلام.