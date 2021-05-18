مايان السيد تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش مرتين.. إحداهما من فنان مثلت معه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة الشابة مايان السيد، عن مواقف تعرضت خلالها للتحرش وهو ما جعلها تتضامت مع جروبات الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي لتشارك تجاربها، مضيفة أنها عندما علمت بواقعة الشاب المتحرش في أكتوبر، دفعها ذلك للمشاركة في هذه القضية، عن طريق نشر فيديو لها على تطبيق الصور الشهير إنستجرام.

مايان السيد تكشف عن تعرضها للتحرش مرتين إحداهما من ممثل مغمور

قصة التحرش الأولى

وأضافت «السيد»، خلال استضافتها في برنامج «الستات مايعرفوش يكذبوا»، المذاع على فضائية CBC اليوم، وتقدماه الإعلاميان سهير جودة ومنى عبدالغني، أن أول شخص تحرش بها، كانت في المرحلة الثانوية، ولم تدري أن هذا الأمر تحرش، حيث كنت تعتقده معجب بها، متابعة: «كان حد من أصحابي في المدرسة، وقالي تعالي أفرجك على شجرة الكريسماس، وقالي أهلي مش فوق، وأصر وحاول يتحرش بيا، ومعرفش، وكان عندي قوة جاتلي من ربنا ودفعته عني ومواجهتوش».

واقعة التحرش الثانية

وذكرت الفنانة الشابة مايان السيد، أن واقعة التحرش الثانية التي تعرضت لها، كانت على يد ممثل مغمور زاملها أثناء تصوير أحد الأعمال، ورفضت ذكر اسم العمل الفني متابعة: «قالي تعالي نذاكر سوا، ونزلت معاه، وحاول يتحرش بيا، وكملت تمثيل معاه، وأنا قولت لنفسي أنا ليه مكلمتش حد في الإنتاج أو الإخراج ساعتها، وقررت أعمل الفيديو وأشجع البنات يتكلموا».

استعداد لتلقي لقاح مضاد لكورونا

وأوضحت الفنانة الشابة مايان السيد، أنها تستعد لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لافتة إلى أنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد في ديسمبر الماضي.

شخصية محمد ممدوح في لعبة نيوتن غير ناضج

وأشارت إلى أن شخصية النجم محمد ممدوح في مسلسل لعبة نيوتن، كان تحرص على التقليل من شأن زوجته، ما دفعها للسفر إلى أمريكا لتلد هناك، مبينة أن شخصيته في المسلسل كانت غير ناضحة.

تكشف عن شروط شريك حياتها

ولفتت إلى أن أهم مواصفات شريك حياتها، هو تشجيعها على الأمور التي تحبها، وهذا شرط أساسي لا يمكن التراجع عنه، كما يجب ألا يكون شخص سلبي، وأن يكون متفاءل وطيب ولديه إنسانية حيث يعطف على الحيوانات.