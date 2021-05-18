مصممة الأزياء اللبنانية نور فتح الله: لا بد من التجديد في عالم الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مايو 2021 10:41 صباحاً - تمتلك رؤية أنثوية، وهوية مميزة، تعزّزان فيها مكامن الثقة لدى السيدات اللواتي تبحثن عن التألّق والأنوثة في التصاميم. اللبنانية نور فتح الله، بدأت الخوض في عالم الموضة بالصدفة، ولكنها اليوم صنعت لنفسها خطين ضمن هذا العالم الكبير والشاسع، أحدهما ناعم بتصاميم رقيقة، والآخر فساتين تتميّز بأحجامها، مع العلم أنهما يلتقيان للتعبير عن التجّدد الذي لا بدّ منه في عالم الموضة حسبما تقول.

تصوير | ميشال العرّيه Michel Alariah

الانطلاقة والخبرة

من تصاميم مصممة الأزياء اللبنانية نور فتح الله

الانطلاقة كانت من خلال عملكِ مع المصمم فؤاد سركيس، ما الأثر الذي تركه لديكِ في مجال تصميم الأزياء؟ وما الذي أضافه إلى أسلوبكِ؟

المصمم فؤاد سركيس غني عن التعريف، تعلّمت منه الكثير، سواء في طريقة دمج الأقمشة، أو كيفية استعمال الألوان ومزجها، بالإضافة إلى تنفيذ مختلف القصّات في تصميم واحد.

ومن خلال الخبرة التي اكتسبتها من المصمّم فؤاد سركيس، كوّنت لنفسي أسلوبي الخاص الذي يعبّر عن ذاتي إلى حدّ كبير.

ما هي القواعد التي تعتمدينها في مجموعاتكِ من أجل إبراز أنوثة المرأة؟

أعتبر أن التجديد لا بدّ منه في عالم الموضة، ففي كل مجموعة أستخدم أقمشة جديدة عصرية، وألواناً مختلفة، وأشكال تطريز متنوّعة، مع الحرص دائماً على إبراز جمال المرأة، من خلال قصّات مختلفة تليق بمختلف الأجسام، لأنه بالنسبة لي وللمرأة العربية بشكل عام هي معروفة بأنوثتها وحبّها للموضة

من المعروف عنكِ أنك تصمّمين للأم والابنة معاً، لماذا؟ وهل هذا الامر يتعلّق بالموضة؟

في آخر مجموعة لي صمّمت للأم والابنة، فكما نرى اليوم باتت الأمهات يحببن مطابقة ملابسهن اليومية مع ملابس بناتهن، فخطر لي أن هذا الأمر ممكن تطبيقه أيضاً على فساتين السهرة، وقد لاقى إعجاباً كبيراً.

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نجمات وتصاميم

بلقيس فتحي في فستان من تصميم نور فتح الله

من هن النجمات العربيات اللواتي ارتدين من تصاميمك، وكيف تصفين أسلوب كل واحدة منهن؟ وهل من نجمات عالميات تطمحين أن ترتدين من تصاميمك؟

الكثير من النجمات ارتدين من تصاميمي، أذكر منهن نجوى كرم، بلقيس فتحي، كارول سماحة، يارا، ميريام فارس وغيرهن.. وكل نجمة منهن لديها ذوقها الخاص والمختلف عن غيرها، وهذا الأمر أعتبره تحدياً لي لإرضاء أذواق مختلفة، وفي الوقت نفسه حافزاً لتقديم الأفضل باستمرار.

ومن النجمات العالميات أحب أن ترتدي من تصاميمي جينيفر لوييز، لأنها امرأة عصرية ومتجدّدة.

ارتدى نجوم كبار من تصاميمكِ أيضاً كالفنان سيف نبيل، هل هناك توجّه نحو تخصيص خط أزياء للرجال؟

أنا لا أرى نفسي متوجّهة نحو خط أزياء الرجال، ولكن تمّ التعامل مع المصمّم الذي يهتم بإطلالات الفنان سيف نبيل، وقد قمت فقط بتزيين البدلة.

من المعروف أن المصمّم يعبّر عن ذاته من خلال تصاميمه.. ماذا تقول نور عن نفسها وشخصيتها وطباعها؟ وكيف تترجمين هذه الأمور من خلال القصّات والأقمشة والألوان؟

نعم، دائماً هنالك بصمة لكل مصمّم يبرزها من خلال عمله، أنا شخص يحب التجديد مع المحافظة على البساطة، أحب الألوان والأشكال الهادئة، لذلك أترجم كل ما أحب في تصاميمي، كما أنني أعمل على تصميم متعدّد التفاصيل من دون أن نشعر بالزحمة فيه، وأحياناً قد أركز على تصميم بسيط جداً، ولكن قد تعبّر تفاصيل الأقمشة عنه بشكل عام.

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التنوّع في الأنماط

من تصاميم مصممة الأزياء اللبنانية نور فتح الله

لاحظنا مزجكِ ما بين خطوط الموضة الشرقية والغربية. هل هذا ما ميّزك في خط الأزياء الـ Haute Couture والكاجوال؟

أحب التنوّع كثيراً، حتى تتمكّن تصاميمي من إرضاء جميع الأذواق.

ما هي الأقمشة والألوان المفضلة لديك، وما هي مشاريعك المستقبلية؟

كل نوع قماش يحكي لنا قصّة معينة حسب منظوري الخاص، لذلك أحب جداً الجاكار. ومن ألواني المفضلة الأسود، وحالياً أعمل على مجموعة جديدة كاجوال وكوتور.

كيف يحقّق مصمّم الأزياء أوسع انتشار، وهل هذا من أحلامكِ؟ وما هي الرؤية التي تودّين الانطلاق منها؟

على المصمّم دائماً أن يقدّم الأفضل ويواكب التجديد، وبما أننا في عصر التكنولوجيا والسوشيال ميديا، لا بدّ أن نستغل ذلك حتى نلقى انتشاراً واسعاً يساعدنا في عملنا ويعرّف الناس إلى تصاميمنا بشكل أسهل، فعندما ترتدي نجمة مشهورة أزياء لمصمّم معين بشكل دائم، تكون قد لعبت دوراً كبيراً وساهمت بشكل فعّال في انتشاره السريع وتحقيق أحلامه.

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الرجل ومنظور مختلف

من تصاميم مصممة الأزياء اللبنانية نور فتح الله

لماذا يسيطر الرجال على قطاع تصميم الأزياء أكثر من المرأة؟

الرجل له منظور مختلف تماماً عن المرأة، وأعتقد أنه يصمّم لها كما يتخيّلها في ذهنه، وهنالك العديد من الرجال الذين سيطروا على هذا القطاع لتقديمهم صوراً مختلفة عن المرأة كما يتخيّلوها، كصورة المرأة الجريئة، الأنيقة أو حتى الحرّة..

ما هو الأسلوب الذي تفضلينه في إطلالاتك؟

أعتمد البساطة في إطلالاتي الشخصية ولكن غير المملّة.

قطعة لا تتخلين عنها في خزانتكِ؟

فستان أسود كلاسيكي يبرز أنوثتي بقصّة مختلفة.

من هم المصممون العالميون الذين تأثرت بهم أو تعجبكِ أعمالهم؟

تأثّرت بالعديد أذكر منهم: جان بول غوتييه Jean Paul Gaultier، شانيل Chanel، إيف سان لوران Yves Saint Laurent.

الكثير من النجمات ارتدين من تصاميمي، أذكر منهن نجوى كرم، بلقيس فتحي، كارول سماحة، يارا، ميريام فارس وغيرهن.. وكل نجمة منهن لديها ذوقها الخاص والمختلف عن غيرها

من تصاميم مصممة الأزياء اللبنانية نور فتح الله

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