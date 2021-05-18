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استوحي إطلالتك الجديدة من خيارات النجمات

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مايو 2021 10:41 صباحاً - حرصت الفنانات والنجمات العرب على الظهور بإطلالات جديدة جذابة وأنيقة مناسبة للصيف والمناسبات المختلفة، ومن أبرز النجمات العرب المعروفات برمز الأناقة، النجمة درة زروق، العنود بدر، وفاطمة المؤمن.

 وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ مجموعة إطلالات راقية ومحتشمة لتستوحي منها خياراتك الخاصة. 

 

درة زروق 

صورة ١ درة زروق الصورة من حسابها علي انستغرام
 درة زروق الصورة من حسابها على انستغرام

نشرت الفنانة درة زروق على حسابها انستغرام تصميماً جذاباً حيث ارتدت عباية جذابة باللون الأزرق ومطرّزة من الأطراف باللون الذهبي، مع بروز اسمها على العبايه "درة " بالإضافة إلى الفراشات المختلفة الأحجام بلون داكن، وقد تزينت بسلسلة راقية، ورفعت شعرها من الأمام. 

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العنود بدر

صورة ٢ العنود بدر الصورة من حسابها علي انستغرام
العنود بدر الصورة من حسابها على انستغرام

ظهرت العنود بدر بإطلالة أنيقة تجمع ما بين الذوق الرفيع والبساطة، من خلال ارتداء فستان طويل باللونين البرتقالي والبُني، بالإضافة إلى حزام جلد بُني اللون في وسط الخصر مميز وأنيق؛ ليتناسب مع الصندل. 

ونَسقت العنود بدر مع هذه الإطلالة حقيبة يد زهرية اللون مع صندل جلد باللون البُني.

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فاطمة المؤمن 

صورة ٣ فاطمة المؤمن الصورة من حسابها علي انستغرام
فاطمة المؤمن الصورة من حسابها على انستغرام

المؤثرة فاطمة المؤمن اعتمدت فستاناً باللون البيچ النيود مع تطريز من القماش بالأبيض بإطلالة أنيقة وناعمة، بمكياج نيود رقيق؛ ليتماشى مع لون الفستان، وقد نسقت معه حقيبة يد باللون الأبيض، وتميزت تسريحتها بفرق عند النصف. 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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