لفّات طرح سواريه 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مايو 2021 10:41 صباحاً - تبحث المحجبات باستمرار عن أجمل لفات الطرح السواريه لتناسب جميع المناسبات وتواكب خطوط الموضة، وفي الآونة الأخيرة ظهرت عدة صيحات حجاب مميزة يمكن أن تمنحك إطلالة عصرية أو لافتة تليق بمظهرك في المناسبات.

لفات سواريه للحجاب مواكبة لموضة 2021

مريم سيف بحجاب سواريه -الصورة من حسابها على الانستغرام

جميع لفات الحجاب تناسب الخروجات المسائية والمناسبات والحفلات، ولكن يُفضل اختيار أنواع القماش اللامعة والمطرزة التي تناسب فساتين السهرة كالدانتيل والأقمشة المزينة بالجليتر أو قماش الساتان والتول، ولا مانع من إضافة بعض الاكسسوارات لتكملي بها مظهرك. وللفة حجاب مميزة في المناسبات ننصحك أولاً بتثبيت الحجاب باستخدام قماش قطني بربطة على الرأس، وإذا أردتِ إعطاء حجم أكبر للربطة فيمكنكِ استخدام بندانة إسفنجية رقيقة أسفل الحجاب القطني، ولكن احرصي على أن تكون الأقمشة ذات ألوان متناسقة أو متماثلة، خاصة إذا كان حجابك شفافاً، ثم جهزي ثلاث طرح بأنواع القماش التي تفضلينها، على أن يكون لونها مناسباً لفستانكِ.

هاجر طارق بحجاب سواريه -الصورة من حسابها على الانستغرام

ويمكنك استخدام أكثر من نوع قماش معاً؛ فمثلاً ضعي طرحة ساتان على رأسكِ، واجعلي طرفاً أطول من طرف واربطيها من الخلف، ثم لفي الطرحة التول أو الدانتيل بحيث تصبح رفيعة، وضعيها على بداية رأسكِ، واربطيها من الخلف، ثم ضعي الحجاب الثالث واربطيه من الخلف أيضاً، وللفة أخرى يمكنك الإمساك بطرف الطرحة الأولى، وافرديه على رأسكِ، أو اكتفي فقط بلفه على كعكتكِ، وثبتيه من الخلف بدبابيس، واصنعي بعض الثنيات بطرف الطرحة أو اجعليها مفرودة، حسب رغبتكِ، وثبتيها. وللشكل النهائي يمكنكِ لف الأطراف جميعها من الخلف، أو تركها مفرودة، أو لفها إلى الأمام؛ لتكون مفرودة بالجانب، مع ربطها باكسسوار.

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اختيارات أقمشة حجاب السواريه

حنان الحكيم بحجاب سواريه -الصورة من حسابها على الانستغرام

تنوعت الأقمشة التي تم تقديمها ضمن موضة حجاب 2021، وكانت الطرح الساتان والقطن أكثر ظهوراً، ورغم أن أقمشة الساتان مناسبة أكثر للسهرة والقطن للإطلالات الصباحية، فإنه يمكنك ارتداء كليهما في أي وقت، من خلال تنسيقهما مع الملابس مثل مدونات الموضة، كما يُعَدُّ الحرير من أفضل خامات الطرح؛ فهو من الأقمشة الناعمة جداً والخفيفة على الشعر، ويمكن اعتماد الطرح الحريرية في مناسبات مختلفة، ولكن من المهم ارتداء بطانة من القطن أسفله لتثبيتها بشكل أفضل على الرأس، كما ننصحك باختيار الطرح المصممة من قماش الجوبير؛ حيث تتميز بتصاميمها الناعمة والأنيقة التي تضفي لمسة من الأنوثة المميزة على الإطلالة بالتخريمات والتطريزات الخاصة بالقماش.

مريم سيف بالحجاب المفتوح مع الحجاب الابيض القطني -الصورة من حسابها على الانستغرام

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