4 تسريحات شعر سهلة وأنيقة موضة صيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مايو 2021 10:41 صباحاً - عندما يصبح الجو حاراً والرطوبة عالية، تصبح للمرأة بحاجة الى اعتماد تسريحات شعر سهلة ومريحة لكن أنيقة في الوقت نفسه، تعتمد على سحب الشعر عن الرقبة وتكون مرنة لتستطيعي تنفيذها بنفسك في المنزل، وهكذا تكون إطلالتك الصيفية مكتملة في الأوقات كافة.

وفي هذا المقال، نرصد لك أربع تسريحات شعر سهلة وأنيقة موضة صيف 2021.



تسريحة ذيل الحصان المصقولة العالية

تسريحة ذيل الحصان المصقولة العالية (الصورة من حساب مصفف المشاهير كريس جورج على إنستغرام)

وفقاً لمصفف شعر المشاهير كريس جورج، فإن تسريحة ذيل الحصان العالية المصقولة بعناية، ستكون من أكثر تسريحات الشعر رواجاً خلال صيف 2021، فهي ليست أنيقة فقط إنما مريحة للغاية، وتمنع التعرق. وللحصول عليها، ما عليك سوى تمشيط شعرك الى أعلى الرأس في حركة تصاعدية، وتثبيت الشعر على شكل ذيل حصان مصقول، باستخدام خصلة صغيرة من شعرك تلفينها حول الذيل.

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تسريحة الشينيون مع الخصلات الفوضوية

تسريحة الشينيون مع الخصلات الفوضوية(الصورة من حساب مصففة الشعر لوري هارفي على إنستغرام)



لا يمكن الاستغناء عن تسريحات الشينيون بمختلف اشكالها خلال فصل الصيف، كونها أنيقة ومريحة جداً في الوقت نفسه، إلا أن تسريحة الشينيون مع خصلات الشعر المنسدلة عند مستوى الأذن ستكون الأكثر رواجاً خلال هذا الصيف. أما الغرة فاسحبيها بالكامل الى الخلف واجعليها مشدودة بإتقان.

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تسريحة الكعكة مع الغرة المتعرجة

تسريحة الكعكة مع الغرة المتعرجة (الصورة من حساب مصففة الشعر لورا بولكو على إنستغرام)



إذا كنت من محبات موضة شعر التسعينات، فأنت محظوظة، حيث أن تسريحة الكعكة مع الغرة المتعرجة، والتي تعود الى مرحلة التسعينات، ستكون رائجة جداً خلال الصيف القادم. ليس عليك سوى استخدام مشط خشن لتصميم التعرج عند الفرق النصفي، ومن ثم سحب كامل الشعر الى الخلف وجعله على شكل كعكة ناعمة.

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تسريحة ذيل الحصان العالية مع الطبقات الفضفاضة

تسريحة ذيل الحصان العالية مع الطبقات الفضفاضة(الصورة من حساب Nine zero one على إنستغرام)

تعد تسريحة ذيل الحصان العالية مع الطبقات الفضفاضة تسريحة الصيف الأكثر شهرة ورواجاً، خصوصاً بين النجمات. وهي تشكل أحد أفضل خيارات تسريحات الشعر في هذا الموسم، كونها تسريحة شبابية حيوية ومريحة لكل الأوقات، وهي ستكون رائجة جداً خلال صيف 2021. اجمعي شعرك في أعلى الرأس على شكل ذيل حصان، واسحبي خصلتين على جانبي الوجه واتركيهما منسدلتين. أما الغرة فاسحبيها الى الخلف واجعليها واقفة بعض الشيء.

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