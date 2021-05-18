«منها البرشت والمكسور».. احذر 6 أنواع من البيض «تسبب التسمم»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد «طرق الطهي» هي أحد أهم وسائل تأمين الطعام، حيث تقتل أغلب البكتيريا الموجودة فيه، وهناك بعض أنواع الأطعمة التى تتسبب عند طهيها فى الإصابة بـ«التسمم أو السالمونيلا، أو الالتهاب الكبدي».

ونقدم فى سطور بعض طرق طهي البيض التي يمكن أن تتسبب فى تسممه وذلك وفقا لاستشاري التغذية العلاجية، ونحت القوام، وإذابة الدهون، الدكتور محمد حلمي.

وقال حلمي: «إن هناك 6 أنواع من البيض يجب تجنبها قدر الإمكان، الست أنواع دول من البيض غالبا بيكونوا مصابين بتلوث بكتيري أو سالمونيلا، بسبب كسر، أو طول مدة التخزين أو سوء التخزين، أو الطهي بطرق غير صحية، عشان كده الأفضل نتجنبهم تماما».

وأضاف حلمي: «أن تلك الأنواع من الممكن أن تسبب ما يعرف بتسمم البيض، ومانضمنش مناعة جسمنا هتقدر تقاوم ولا هنروح في خبر كان بسبب تسمم البيض اللي أشهر أعراضه الإسهال الشديد».

أنواع البيض التي تسبب التسمم

البيض الني.

البيض البرشت.

البيض المكسور.

البيض الذى حال كسره يكون البياض مختلط بالصفار.

البيض الذى حال كسره نجد الصفار جاف ومتجمد أكتر من اللازم وأحيانا ملتصق بالقشرة.

بيض جنين الدجاج، الذي يحتوي على نقطة حمراء دموية.

ما هي السالمونيلا؟

هي نوع من البكتيريا التي تعد السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالأمراض المرتبطة بالطعام، ولا يمكن رؤيتها أو شمها أو تذوقها، بحسب موقع «ويب ميد».

ويسمى المرض من هذه البكتيريا السالمونيلات، ويمكن أن يسبب اضطرابا في المعدة والإسهال والحمى والألم والتشنج في البطن، ويتحسن معظم المصابين خلال من 4 إلى 7 أيام.

ويمكن للإنسان والحيوانات حمل السالمونيلا في الأمعاء والبراز، وغالبا ما تنتشر البكتيريا من خلال الأطعمة الملوثة، بينما تشمل المصادر الغذائية الشائعة لعدوى السالمونيلا بنحو:

اللحوم النيئة وغير المطهية، بما في ذلك الدجاج والديك الرومي والبط ولحم البقر ولحم العجل ولحم الخنزير.

الفاكهة الخام أو الخضروات.

الحليب غير المبستر ومنتجات الألبان الأخرى، بما في ذلك الجبن الطري والآيس كريم والزبادي.

البيض الخام أو غير المطبوخ جيدا.