حيل لتغير ديكور منزلك بميزانية بسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت المصممة كريستال بيلي، عن كيفية إجراء تغييرات تضفي المزيد من الحيوية على ديكور المنزل عبر اتباع بعض الخطوات البسيطة، وفق ما جاء في موقع"24 الإماراتي".

وقالت بيلي التي تعمل كمصممة ديكور داخلي منذ 10 سنوات، لصحيفة ديلي ميل البريطانية، إنها تنصح باتباع 5 قواعد للحصول على منزل حيوي بميزانية محدودة، على النحو التالي:

جلب الطبيعة إلى المنزل

بحسب بيلي فإن إضافة الزهور أو أوراق الشجر إلى ديكور المنزل الداخلي، يحدث فرقاً كبيراً، ويضفي المزيد من الحيوية على المنزل. كما توصي بيلي بشراء بعض النباتات الداخلية، إذا كانت الميزانية تسمح بذلك.

الاستخدام المبدع للطلاء

تقول بيلي، إن الطلاء هو طريقة رائعة لتغيير المساحة وإضفاء المزيد من الحيوية عبر الألوان الفاتحة للمساحات الصغيرة، ويمكن استخدامه على الأثاث والجدران.

الألوان البارزة

يمكن استخدام الألوان البارزة في الوسائد أو الأعمال واللوحات الفنية. تساعد الألوان البارزة على تفتيح المساحات الصغيرة.

الأعمال الفنية

بحسب بيلي فإن إضافة أعمال أو لوحات فنية يمكن أن يملأ الفراغات على الجدران ويضفي المزيد من الحركة إليها. وتوصي بيلي باستخدام الأعمال الفنية الأكبر التي تجعل المساحات الصغيرة تبدو كبيرة.

إعادة تأهيل الأشياء القديمة

يمكن إعادة تأهيل الأثاث الرخيص أو القديم ليبدو باهظ الثمن مع بعض حيل الديكور، مثل تحديث طاولة القهوة بطلاء جديد. تساعد هذه اللمسات في نقل مظهر المنزل إلى مستوى آخر.