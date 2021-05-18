خسرت 150 ألف متابع.. معلومات عن زين كرزون المتهمة بالإساءة للمتضامنين مع فلسطين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفاشونيستا، زين كرازون، محركات البحث المختلفة، بعد مقطع فيديو ظهرت خلاله عبر حسابها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، واتهمت بعده بالإساءة للمتضامنين مع القضية الفلسطينية والأحداث الجارية، خاصة بعد الاعتداء الإسرائيلي على أهل الشيخ جراح.

وقالت زين خلال مقطع الفيديو: «فلسطين إلها آلاف السنين عم تعاني من الآلام والأوجاع، ليش بس بدنا نعمل الشوشرة على السوشيال ميديا، ليش لم أظهر اليوم لكي أبرر، نحن لسنا مؤثرين في هذه القضية الفلسطينية»، وهو التصريح الذي اعتبره البعض إساءة للقضية الفلسطينية.

وأثار مقطع الفيديو هجوما شديدا عليها، ما جعلها تخرج في مقطع فيديو آخر تبرر ما حدث معها وتبكي بكاء شديد، معلقةً: «كنت أتمنى أن يكون التريند هو قضية فلسطين وليس اسم زين كرزون، تحملت كمية ظلم من أشخاص معينين، فبركوا كل أشي وبلشوا ينشروا وأنا أعرفهم، لأن اسم زين كرزون عاملهم عقدة نفسية».

ويُقدم «هُن»، أبرز المعلومات عن الفاشونيستا زين كرزون، خلال السطور التالية:

- زين كرزون مذيعة أردنية ولدت يوم 24 يونيو 1990.

- شقيقة المغنية الأردنية ديانا كرزون .

- بدأت العمل الفني من خلال المسرح، ثم عملت بوزارة الثقافة بالفرقة القومية، فازت بلقب ملكة جمال الأردن.

- شاركت في مسابقة ملكة جمال العرب (الفتاة المثالية) التي أقيمت في مصر عام 2013، ونالت لقب الوصيفة الأولى.

- خاضت كرزون تجربة تقديم البرامج على قناة (osn)، ومنها انتقلت إلى قناة (النهار) المصرية من خلال برنامج «شكل تاني»، الذي يتحدث عن كل ما يخص الحياة السليمة، من حيث الصحة والجمال والرياضة، وهو يحتوي على عدة فقرات، حيث تقوم بإعداد وتقديم فقرة مختصة بالموضة والصحة وكل ما يتعلق بالمرأة العصرية.

- وعلى نفس القناة قامت بتقديم برنامج (شكلها زين) الذي عرض في رمضان، ويتحدث عن التغذية الصحية في شهر رمضان، كما يتناول جانب عملي في كيفية استغلال الملابس القديمة، وفي ذات الوقت درست للحصول على دبلوم الطيران.

- وفي عام 2022، أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال مقطع فيديو مصور ظهرت خلاله وهي تتحدث عن أسباب خيانة الرجل للمرأة، معلنةً تضامنها مع الرجل والأسباب التي تدفعه لهذا الأمر، رغم كونها من مناصرات المرأة ومدافعة عنها. وقالت خلال مقطع الفيديو: «إنه من الطبيعي أن يهتم الزوج بامرأة أخرى في حال كانت زوجته لا تعتني بتفاصيل جمالها».

- خسرت الفاشنيستا الأردنية زين كرزون، أكثر من 150 ألف متابع لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، في أقل من 48 ساعة، عقابًا لها على تصريحاتها الصادمة بشأن الأحوال في فلسطينية، إذ كان يتابعها نحو 1.6 مليون متابع.