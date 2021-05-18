كيفية الحفاظ على البشرة الجافة في فصل الصيف.. «دلعي نفسك بالماسكات»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعتبر البشرة الجافة، من أكثر أنواع البشرة التي تؤرق الكثير من الفتيات، وبخاصة خلال فصل الصيف ويبحثن عن طرق ووصفات للحفاظ على بشرتهن.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، كيفية الحفاظ على البشرة الجافة خلال فصل الصيف.

مقادير ماسك العناية بالبشرة الجافة

صفار البيض.

زيت السمك.

خطوات تحضير ماسك العناية بالبشرة الجافة

-خلط المكونات جيدًا، ثم وضعها على الوجه كاملا باستخدام فرشاة نظيفة.

- يترك الماسك على الوجه لمدة 15 دقيقة، وإزالته بقطنة مبللة بماء الورد، ثم غسل الوجه بالماء والصابون المخصص للبشرة الجافة، وبعدها يتم ترطيب الوجه مجددا بماء الورد.

ماسك الشيكولاتة

ماسك الشوكولاتة والنشا، لترتطيب وجهك ونضرته.

مقادير ماسك الشيكولاتة

ملعقة كاكاو

ملعقة نشا

ملعقة كبيرة شمع العسل

ملعقتين قهوة

4 ملاعق زبدة كاكاو

4 ملاعق زيت جوز هند

طريقة تحضير ماسك الشيكولاتة

قومي بإذابة زبدة الكاكاو، وشمع العسل سويًا، على حمام بخار، ومن ثم ضيفي زيت جوز الهند وقلبيهما جيدًا.

ضعي القهوة، والشيكولاتة والنشا إلى الخليط وقلبي جيدًا، ثم احفظي الخليط في قوالب.

احفظي القوالب بالفريزر، ثم استخدميها على وجهك قبل النوم مُباشرة.

طرق الحفاظ على البشرة الجافة

- تنظيف الوجه بالاعتماد على فيس وش سائل.

- وضع ماء ورد على البشرة أو تدليك الوجه بقطعة من الثلج.

- استعمال كريم ترطيب، يحتوي على الصبار أو نسبة عالية من هايدرا المساعدة على ترطيب البشرة، ويعمل على إزالة القشور من البشرة.

-الإكثار من شرب الماء باستمرار.

- تجنب استخدام الأدوية الخاصة بتقشير البشرة، لأنها تهيج الجلد، ويمكن استبدالها بمرطبات ناعمة.

- تجنبِ الاستحمام بالماء الساخن، لأنه يجرد البشرة الجافة من الزيوت المغذية التي تفرزها الجسم، والتي تساعد على ترطيبه.

- يفضل استخدام كريم مرطب عقب الاستحمام، لأنه يحافظ على نعومة البشرة نتيجة إغلاقه لمسام الجلد.

- لا بد من عدم إطالة مدة الاستحمام، لأنه يقلل من استفادة خلايا البشرة من عوامل الرطوبة، وتعتبر مدة 15 دقيقة هي الفترة المثالية للاستحمام.