إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها بصورة ومنشور على «إنستجرام»: «حاسة بغربة من غيره»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لوالدها الفنان الراحل وتحدثت عن علاقتها به، والألم الذي لا يزال يطاردها ويستوطن قلبها بعد رحيله.

وكتبت ابنة الفنان الراحل، خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، منشورا تتحدث من خلاله عن علاقتها بوالدها، قائلةً: «لما بيموت حد غالي على قلبك وبتفوق من الصدمة الأولى على إنك خلاص مش هتشوفه تاني».

وتحدثت عن وجع الفراق بعد وفاة والدها، قائلةً: «بتحب تتكلم عليه وتحكي مع الناس عنه كتير جدا جدا وعن تفاصيله المهمة جدا بنسبالك، شويه تضحك وانت بتحكي عنه في موقف كنتوا فيه سوا وفرحانين وفي نص الضحكة عينك تدمع عشان افتكرت انه خلاص حاليا مش باقي منه غير روحه الغير مرئية اللي بتلف حوليك طول مانت فاكرة وشوية تبكي بحرقة انه سابك لوحدك مهما كان حوليك العالم كله هتفضل حاسس بغربة من غيره».

وأشارت إيمي، خلال منشورها، قائلةً: «غبي اللي قالك أن العمر بينسي.. إحنا طول ماحنا عايشين وفاكرينهم قلوبنا وعقولنا بترفض نسيانهم، كل يوم بنهون على نفسنا إننا قربنا، يمكن الدور اللي جاي يبقى علينا إحنا ونقابلهم ونخلص من وجع فراقهم».

واختتمت الفنانة، قائلةً: «يارب صبر كل إنسان فقد روحه بعد موت أغلى انسان عنده، يارب لا تحرمنا رؤيتهم في منامنا وأرضى عنا وأحسن ختامنا أمين رحمك الله يا أغلى الناس».

وكانت إيمي كشفت عن الوصية التي أوصاها بها الفنان طلعت زكريا، خلال حديث لها لـ«هُن»، في ذكراه الأولى قائلةً «زي اليومين دول كدة من سنة كان بابا قاعد معايا وبنتكلم وكان بيوصيني على نفسي وأمي وأخويا بطريقة غير مباشرة، مفهمتهاش غير بعدها بكام يوم، كان ديمًا بيقولي اختاري صح وإعملي خطط للمستقبل، والدي كان بطل، كنت لما بقف جنبه على المسرح، كانت الناس بتفرح جدًا وبيقولولي بنت أبوه».