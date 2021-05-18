«اعصري على وشك لمونة».. كيفية الحفاظ على البشرة الدهنية في فصل الصيف

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تجد صاحبات البشرة الدهنية، الكثير من الصعوبات والمشاكل التي تواجههن خاصةً في فصل الصيف، ويحاولن البحث عن الطرق التي تساعد على ملاءمة الجو ودرجات الحرارة.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، كيفية الحفاظ على البشرة الدهنية خلال فصل الصيف، وفقًا للموقع الهندي، bold sky.

تطهير الوجه

لا بد من تطهير وجهك بشكل يومي، خاصة في الصباح وقبل التعرض للشمس، لذا قومي باختيار منظف يحتوي على 2% من حمض الساليسيليك الذي يعمل على تكسير الزيت وإزالته من الجلد.

ترطيب البشرة

عليكِ استخدام مرطب خالٍ من الزيوت والكريمات الدهنية، يوميًا إلى بشرتك، ليمنحها لمسة ناعمة ورطبة.

استخدام البودرة قبل الفاوندشن

من المتعارف عليه، هو تطبيق مسحوق البودرة عقب وضع الفاونديشن «كريم الأساس» من أجل تثبيته، إلا أن البشرة الدهنية تتطلب وضع البودرة أولًا من أجل تجفيف البشرة وجعها خالية من الزيوت لفترة طويلة.

تجنبي الكونسيلر

يعتبر الكونسيلر واحدا من المستحضرات الذي يعمل على إخفاء الهالات السوداء، ولكنه لا يلائم البشرة الدهنية على الإطلاق، فهو يجعل جفن العين أشبه بالمُجعد.

اختيار الفاونديشن

قومي باختيار فاونديشن خاليا من الروائح والزيوت حتى يناسب بشرتك.

أوراق التنشيف الجافة

لا تهملي حمل الورق الجاف المُعد خصيصًا لتجفيف البشرة زائدة التعرق، خاصة في وقت الصباح.

الليمون والعسل لترطيب البشرة الدهنية

يعتبر الليمون والعسل من أفضل وصفات ترطيب البشرة الدهنية، يقلل أيضًا من حب الشباب.

- اعصري الليمون وأضيفي العسل إليه.

- اخلطي جيدا وضعيه على وجهك ورقبتك، اغسله بعد 15 دقيقة.

- تكرر هذه العملية من 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

استخدمي الفراولة لترطيب البشرة

تمتلك الفراولة خواصًا مرطبة يمكن أن تساعد على تقليل فقدان الماء عبر البشرة وتترك بشرتك مغذية ورطبة، فهي واحدة من أفضل وصفات ترطيب البشرة الدهنية.

-تهرس 2-3 ثمرات من الفراولة للحصول على عجينة سميكة، تضاف إليها ملعقة كبيرة من الكريمة الطازجة وملعقة أو ملعقتين صغيرتين من العسل إلى هذه العجينة واخلطها جيدًا.

ضعي وصفة الترطيب على الوجه والرقبة. تشطف جيدًا بعد 10 دقائق، مرتين في الأسبوع.