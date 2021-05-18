لايف ستايل

الامارات | روائع معرض أوفيتسي بإيطاليا متاحة للجمهور من جديد

0 نشر
فلورنسا ■ د.ب.أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن روائع معرض أوفيتسي بإيطاليا متاحة للجمهور من جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في خطوة أخرى تجاه الوضع الطبيعي، تسمح صالة عرض أوفيتسي الشهيرة في فلورنسا بإيطاليا للزوار مجدداً بالاطلاع على الروائع الفنية لديها. غير أن الأشياء لم تعد إلى طبيعتها بالكامل بالطريقة التي كانت عليها، فمازالت الحكومة في روما تقيد عدد الضيوف، وتفرض قواعد نظافة. وفي ذروة أوفيتسي ما قبل الجائحة، كان ما يصل إلى 12 ألف زائر يشقون طريقهم عبر القاعات يومياً، وكان الأشخاص ينتظرون في طوابير ساعات خارج البوابات، ولكن هذا شيء أصبح من الماضي حالياً، والعدد الأقصى المسموح له من الزوار بالتجول في وقت واحد هو 450 زائراً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا