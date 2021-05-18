الامارات | المكسيكة أندريا ميسا تتربع على عرش جمال الكون

شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيكة أندريا ميسا تتربع على عرش جمال الكون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوجت ملكة جمال المكسيك، أندريا ميسا، ملكة جمال الكون، في ختام المسابقة التي أقيمت في الولايات المتحدة. وكانت مسابقة ملكة جمال الكون ألغيت سنة 2020، بسبب جائحة «كوفيد-19».

وتمكنت أندريا ميسا (26 عاماً)، التي كانت ترتدي فستاناً أحمر لامعاً، من الفوز باللقب، متقدمة على ملكتي جمال البرازيل والبيرو، اللتين تأهلتا أيضاً إلى المرحلة النهائية، خلال المسابقة الـ96 التي أقيمت في هوليوود (ولاية فلوريدا الأميركية)، وتولى تقديمها الأميركي ماريو لوبيز، ومواطنته أوليفيا كولبو. وخلفت ميسا حاملة اللقب عام 2019، ملكة جمال جنوب إفريقيا، زوزيبيني تونزي، بعد منافسة مع أكثر من 70 متسابقة. وتولت لجنة تحكيم من ثماني نساء اختيار الفائزة.

وحصلت ملكة جمال بورما على جائزة أجمل زي تقليدي، عن زيها المطرّز والمزيّن بزخارف بورمية تقليدية.

كذلك أفادت ملكة جمال سنغافورة، برناديت بيل أونغ، من مسابقة أجمل زي تقليدي، للتنديد بالتمييز ضد الآسيويين. واستدارت أونغ خلال العرض، لتكشف عن عبارة «أوقفوا الكراهية ضد الآسيويين»، على عباءتها بألوان العلم السنغافوري.

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