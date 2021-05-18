الامارات | نمر بنغالي شارد يتجول في شوارع هيوستن

شكرا لقرائتكم خبر عن نمر بنغالي شارد يتجول في شوارع هيوستن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثرت الشرطة في مدينة هيوستن الأميركية على نمر بنغالي هارب، كان يتجول في شوارع المدينة، متسبباً في الذعر للسكان، على ما أفادت الشرطة المحلية، التي أكدت أنه بصحة جيدة.

واستعيد النمر البنغالي، البالغ تسعة أشهر، ويحمل اسم «إنديا»، من زوجة صاحبه، البالغ 26 عاماً، الذي شوهد وهو يصطحبه في سيارته.

وكان النمر قد شوهد يسير بهدوء عبر المروج في أحد أحياء غرب هيوستن. وصوّره بعض أهالي الحي الذين دهشوا لرؤية نمر في حديقتهم. وأضاف أن «إنديا»، الذي «يتمتع بصحة جيدة جداً»، سيودَع مأوى للحيوانات بالقرب من دالاس. ومن المعروف أن في تكساس عدداً كبيراً من النمور الأسيرة، إذ يتيح قانون الولاية الاحتفاظ بها، بشرط تسجيلها، والتأكد من وضع الحيوان في الأسر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news