انتقادات لـ إيمان العاصي بعد ظهور جرئ لها مع ابنتها: إرجعي زي الأول

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة إيمان العاصي متابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عددا من الصور التي جمعتها بابنتها الوحيدة «ريتاج عيسى»، معبرة عن مشاعر حبها الكبيرة لها، حيث أرفقت عليها تعليقا: «هي وبس».

انتقادات لـ«إيمان العاصي»

وخلال الصور ظهرت «إيمان» بمجموعة من الإطلالات الجريئة، ما بين ملابس البحر وغيرها من الأزياء الأخرى، التي تسببت في توجيه بعض الانتقادات لها من قبل مجموعة من المتابعين، إذ جاء من بين التعليقات، «ليه بقيتي كده وغيرتي طريقة لبسك كده»، «بقيتي تظهري بملابس جريئة أوي»، «ياريت تغيري أسلوب لبسك وترجعي زي الأول».

إيمان العاصي في أحدث فوتوسيشن مع ابنتها

وخلال مارس الماضي، خضعت إيمان العاصي، وابنتها ريتاج، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور الفوتوغرافي أحمد أشكر، التي أبهرت متابعيها.

وشاركت الفنانة إيمان العاصي، عددًا من صور جلسة التصوير التي خضعت لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت إيمان العاصي برفقة ابنتها بإطلالة رياضية، واعتمدت على ترك شعرها منسدلًا على كتفها، ولم تتكلف في وضع مساحيق التجميل، وأرفقت تعليقًا على الصور متغزلة في ابنتها، قائلةً، «هي كل حياتي معرفش أعيش من غيرها».

ولقيت الصور الفوتوغرافية التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، التي كان من أبرزها، «قمرين، شبهك أوي، نسخة منك يا إيمي، عسل البنت طالعة لامها، يا إخواتي كبرت واحلوت أووي، شبهك ربنا يخليهالك ويحفظهالك، الجمال عدى الكلام أووي، كل ما تكبر تحلى وتصير أحلى وأحلى، يا دلعوا ده جماله مفيش أخوه، عقبال ما تفرحي بيها وتشوفيها عروسة، ازاي شبهك أوي كدة بجد، نسخة طبق الأصل منك».