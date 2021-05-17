في بث مباشر.. ريهام سعيد تدافع عن أبنائها: حافظين القرآن وشوهوا صورة بنت لسه متجوزتش

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خرجت الإعلامية ريهام سعيد، عن صمتها، عبر بث مباشر، شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهي تتحدث عن الأزمة التي تعرضت لها بسبب أبنائها.

ريهام سعيد: ولادي حافظين القرآن وتعبت في تربيتهم

وشاركت الإعلامية، خلال البث، صورة ثابتة لأبنائها وتحدثت مع متابعيها من خلال تسجيل صوتي لها، قائلةً: «أنا هسأل سؤال وهقفل اللايف، لك ان تتخيل ان واحدة ست لوحدها تكبر وتربي ولادها وتحفظهم القرآن وتدخلهم أحسن مدارس، وتوديهم تمارين».

وتابعت ريهام سعيد، خلال الفيديو: «الولد والبنت دول الحاجة الوحيدة اللي ربنا عوضني بيهم عن أي حاجة تانية، أنا أقبل النقد على أسلوبي وعلى البرامج اللي بقدمها، على شغلي على طريقتي، ولكن حط نفسك مكاني لما تضيع عمرك كله بدون مبالغة وتبذل أقصى مجهود وتقع وتقاوم وتتعذب وتعيا وتبقى هتموت ويحصلك أزمة وتتحبس وتطلع وتقاوم كلام وظلم علشان الولد والبنت دول».

شوهوا صورة بنت لسه متجوزتش

وتابعت حديثها، قائلةً: «بنخوة ورجولة، لما تلاقي حد طالع فجأة أصل أنا شوفت ولادها في وضع وشوفت حاجات كتير ميصحش أقولها ولا أحكيها في تخرجهم، وأنتوا ترضوا، ويشطب على 22سنة ضيعتهم من عمري، أم لوحدها بتربي في عيلين، شوفت مع إني أعدم ولادي الـ3 ماحصل من اللي بيتقال عليهم، خونت ضميرك وموته، علشان تشوه وتطلع تقول على بنت 22 سنة لسه متجوزتش إنك شوفتها في حاجات متقدرش تحكي عنها».

ريهام سعيد: شوهوا صورة ولادي

ووجهت رسالة لجمهورها، قالت خلالها: «إنتوا هاتقابلوا ربنا كجمهور ولما حد ييجي يقول على حد من أهلكوا انا شوفتها في وضع مش صح، وحد بيطلع يجيب 6 مليون مشاهدة، علشان يطلعوا ولادك مش صح، شوهوا صورة ولادي».