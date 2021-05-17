مايان السيد تكشف عن انهيار والدتها بسبب مسلسل حرب أهلية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الفنانة الشابة مايان السيد، إنها كانت تحرص على مشاهدة مسلسل «حرب أهلية» في المنزل مع أسرتها المكونة من والداتها رضوى ووالدها سيد وشقيقاتها الثلاثة إذا لم يكن عندها تصوير للمشاهد الخاصة بها، مبينة أن شقيقاتها الثلاثة بنات تبدأ اسمائهن بحرف الميم وهن مياد ومايسة ومريام وهي أكبرهن وجميعهن متقاربات في السن، متابعة « ماما تعبانة معانا ربنا يخليها لينا وأنا شبه ماما وبشكر بابا برضه اللي شجعني كتير ووافق على إني أمثل وشجعني على الدخول في فرق فلكلور عشان بحب الرقص».

وأضافت «السيد» خلال استضافتها في برنامج «الستات مايعرفوش يكذبوا» المذاع على فضائية CBC اليوم الإثنين وتقدمه الإعلامية سهير جودة والإعلامية منى عبد الغني، أن والدها لم يبكي في المشهد الذي تُقتل فيه في مسلسل مستطردة: ماما عيطت ووشها أحّمر وجت حضنتني وقولتللها ده مش حقيقة وإخواتي حضنوني وأصحابي بعتولي صور وهما بيعيطوا والفلوورز على انستجرام كمان قعدوا يبعتوا صورا يقولوا مش عاوزين تموتي».

وأوضحت الفنانة الشابة مايان السيد، أن المشهد الذي كانت تتلقى في الصدمات الكهربائية كان صعب لافتة إلى أنها تمرنت على المشهد مع أختها ميس في البيت من أجل تقديم المهشد بشكل حقيقي تصدقه الناس.

ولفتت إلى أنها أرسلت صور لها من أجل الأوديشن للمشاركة في مسلسل لعبة نيوتن مع الفنانة منى زكي والتقت بالمخرج تامر محسن ووافق على أن تكون ضمن فريق العمل، لافتة إلى أنها تحب العمل مع تامر محسن مؤكدة أنها أحببت التمثيل بسبب الفنانة منى زكي موضحة أن المسلسل كان هادي ومنظم مشيرة إلى أنه مسلسل عالمي.

وتابعت: «أنا نسيت التمثيل لما قعدت في البيت بسبب كورونا وتامر محسن ساعدني كتير، وأنا نضجت السنة اللي قعدت فيها في البيت وكنت بقارن نفسي بغيري ودي أسوء حاجة تعملها الواحدة بس بعدها قررت اشتغل على نفسي واتفرجت على مسلسلات وأفلام كتير وخت كوروسات أونلاين عن طريق مدرسين أجانب».