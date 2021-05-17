درة تخطف الأنظار بالكاش مايوه في المالديف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تألقت النجمة درة في أخر ظهور لها على حسابها الشخصي "إنستجرام" بإطلالات ساحرة وحيوية من المالديف.

وطلت مرتدية كاش مايوه منقوش بالورود، بمزيج من اللوني البينك والأبيض وتميز بقصة حرف V عند منطقة الصدر، ونسقت معه نظارة شمسية باللون البني وقبعة كبيرة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت إكسسورات مكونة من سلاسل بطبقات متعددة في الرقبة وساعة وأساورة في اليد، واختارت ماكياجا ناعما، اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

وبإطلالة أخرى اختارت فستاناً طويلا، باللون الأبيض، وتميز بقصة الكب من عند الصدر، ونسقت مع الإطلالة حقيبة مصنوعة من الخوص باللون البيج.

واعتمدت إكسسورات مكونة من حلق كبير على شكل وردة باللون الأبيض، واختارت مكياجاً هادئاً وروج باللون البينك الناعم.