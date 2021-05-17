6 أشياء تحدث لكِ.. كيف يتغير جسمِك بعد الولادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في حين أن السيدات لديهن قلق أكثر بشأن كيفية تكيف أجسامهن أثناء الحمل، فإن أعراض ما بعد الولادة يمكن أن تجلب لهن مفاجآت جديدة، حيث يغير الحمل جسمِك بعدة طرق.

إليكِ 6 أشياء تحدث لكِ تكشف كيف يتغير جسمِك بعد الولادة، وفقا لموقع timesofindia.

قد يكون الانحناء مهمة صعبة

بعد الولادة، حتى الأشياء مثل الالتواء لانتقاء الماء من منضدتك قد تبدو صعبة، ستشعرين بالتحسن في غضون أسابيع قليلة عندما تقوى عضلاتك في الجزء الأوسط.

تشعرين بكبر القدمين

سيزداد حجم حذائِك مقارنة بمقاسك القديم بشكل مؤقت، في بعض الحالات، يمكن أن يكون هذا الوضع مستمرا بشكل دائم.

سوف تشعرين بألم شديد بعد ذلك

يمكن أن يؤدي تقلص الرحم بعد الحمل إلى ألم شديد، يمكن أن يكون الأمر سيئًا بشكل خاص إذا كنتِ قد أنجبتِ عدة مرات.

سوف تتعرقين كثيرا

في الليالي القليلة الأولى بعد الولادة، قد تتعرقين كثيرًا، هذه طريقة للتخلص من السوائل الزائدة الموجودة في الجسم.

ستشعرين بالارتجاف

قد تواجهين نوبات من ارتجاف أو ارتعاش الركبتين بعد ولادة طفلك.

قد تتغير دورتِك

بعد الحمل، قد تتغير دورتِك الشهرية، تبدأ بعض النساء بالنزيف الشديد بعد الولادة.