5 طرق بسيطة.. كيف يمكن أن يساعدك الحمص على إنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعتبر الحمص من الأطعمة الصحية، حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة، بما في ذلك فيتامينات ب، والحديد، والفوسفور، والمغنيسيوم، كما أنه متعدد الاستخدامات وسهل المضغ.

إلى جانب ذلك، يلعب دورًا رئيسيًا في فقدان الوزن، إليك جميع الطرق التي يمكن أن يساعد بها الحمص على إبقائك ممتلئًا، ويساعدك أيضًا على إنقاص الوزن بطريقة صحية ومستدامة، وفقا لموقع eatthis.

غني بالألياف

حصة واحدة من الحمص تحتوي على ما يقرب من 10 جرامات من الألياف التي تنظم نسبة السكر في الدم وتقمع الجوع، وهي عنصر غذائي مهم في إدارة الوزن.

بشكل أكثر تحديدًا، يحتوي الحمص على ألياف قابلة للذوبان، والتي تساهم في بكتيريا الأمعاء الصحية وقد تساعد أيضًا في الحفاظ على الوزن، في حين أن الصلة ليست واضحة تمامًا، فإن بعض الأدلة تظهر أن الأشخاص الذين لديهم ميكروبيوم أمعاء متنوع لديهم مخاطر أقل للإصابة بالرغبة الشديدة في الإصابة بدهون البطن.

الحمص قد يثير تأثير حراري (يحرق سعرات حرارية أكثر)

الحمص يوفر مصدرًا كبيرًا للبروتين، وتناول كمية كافية من هذه المغذيات هو مفتاح تحقيق فقدان الوزن.

يساعد البروتين في تنظيم الجوع والهرمونات ذات الصلة، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بالشبع والحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام مع دعم العضلات الهزيلة والتمثيل الغذائي الفعال.

البروتين له "تأثير حراري" أعلى مقارنة بالكربوهيدرات والدهون، مما يعني أن الجسم يحرق سعرات حرارية أكثر أثناء هضم البروتين أكثر مما يحرقه مع هذين المغذيين الآخرين.

قد يؤدي البروتين النباتي الموجود في الحمص إلى المزيد من فقدان الوزن

من الممكن أن يساعد تناول البروتين النباتي الموجود في أطعمة مثل الحمص، في منع الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة في منتصف النهار وإبقائك ممتلئًا حتى وجبة العشاء.

تظهر بعض الدراسات أن الفاصوليا والبقوليات الغنية بالبروتين النباتي تعزز الشبع بشكل أكبر مقارنة بالبروتينات الحيوانية.

الحمص يحتوي على "الأميلوز"

بعد تناول البسكويت أو الجزر مع الحمص، قد تلاحظ أنك تشعر بالرضا التام على الرغم من حقيقة أنها وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية، بصرف النظر عن تأثيرات التشبع التي تأتي من محتوى البروتين والألياف، يحتوي الحمص أيضًا على الأميلوز، وهو نشا مقاوم يهضمه الجسم ببطء، يمكن أن يساعد بشكل خاص مرضى السكري على إنقاص الوزن لأن النشا يعمل على منع الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر في الدم.

الحمص يضيف كميات كبيرة إلى الوجبات

إذا كنت تأكل فقط وعاءًا من الخضار الورقية على الغداء، فمن المحتمل أنك ستشعر بالجوع في غضون ساعتين من تناول الطعام، لكن نظرًا لأن الحمص يوفر البروتين والألياف، فإنه يضيف كميات كبيرة إلى وجبتك دون أن يكلفك الكثير من السعرات الحرارية.

تبين أن الأطعمة الغنية بالألياف تعمل على تحسين مستويات الدهون وتوفر الشعور بالامتلاء بينما تؤخر في نفس الوقت عملية الهضم.

خلاصة القول، هذه البقوليات ليست صديقة لميزانيتك فحسب، بل يمكن أيضًا تضمينها في مجموعة من الأطباق، إن تضمين الحمص في نظام غذائي متوازن يمكن أن يساعد في إدارة الوزن، والتحكم في نسبة السكر في الدم، وتحسين نسبة الدهون في الدم، من بين العديد من الفوائد.