احذر.. تسخين الخبز بهذه الطريقة يهدد صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتبر الخبز من الأطعمة الرئيسية التي يحرص الكثيرين على تواجدها على مائدة الطعام يوميا، لكن هل تعلم ما هي الآثار الجانبية لتسخينه على نار البوتاجاز مباشرة؟

توضح الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، إن تسخين الخبز على نار مباشرة أو ما يعرف بـ"الخبز المقمر" له أضرار صحية خاصة مع احتراق أطراف الخبز ، أو تغير لونه وتحوله للون البني، حيث تسخينه بهذه الطريقة تجعله يتشبع بغازات سامة كالميثان وثاني أكسيد الكبريت، بالإضافة إلى تكون مادة الاكريلاميد الضارة.

وأشارت خلال جروبها التوعوي "جت في اللقمة" على "فيسبوك"، إلى أن جميع ما سبق يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي كقرحة المعدة، وأيضا مع الوقت يؤدي إلى خلل في الجهاز المناعي، والذي يتسبب في الإصابة بالأمراض المناعية المختلفة، والتأثير على الكبد ويصبح مثل هذا الخبز من مسببات السرطان .

وقدمت بعض الخطوات البسيطة لتسخين الخبز بطريقة آمنة على صحة أفراد الأسرة:

- إخراج الخبز من الفريزر وانتظار ذوبان الثلج، حتى لا يتشرب الخبز ماء كريستالات الثلج المنصهرة أثناء تسخينه ، وأيضا حتى لا يستغرق الخبز وقت طويل لتسخينه.

- يمكنك وضعه في الفرن.

- تسخينه على نار البوتاجاز بعد وضع طاسة أو صينية لحمايته من اللهب المباشر.

- بطريقة أخرى، ضعيه على مصفاة أو صينية فوق حلة بها ماء يغلي وتسخينه على البخار.