10 أسباب تدفعك لتناول الفجل يوميا.. منها تقوية الجهاز المناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الفجل من الخضروات التي يفضل كثيرون تناولها، وذلك لفوائده الصحية الكبيرة، إذ يساعد على تقوية الجهاز المناعي، وتحسين عملية الهضم، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة القلب.

وفي السطور التالية، نذكر لكم أبرز الفوائد الصحية التي تعود على جسم الإنسان عند تناولها الفجل يوميا، وفق ما أوضحه موقع "food.ndtv".

- منع تلف كرات الدم الحمراء:

من المعروف أن الفجل يمنع تلف خلايا الدم الحمراء، وبالتالي يساهم بشكل كبير في زيادة إمداد الدم بالأكسجين.

- غني بالألياف:

كونه غني بنسبة عالية من الألياف الطبيعية، لذا تناوله يحسن عملية الهضم، وينظم إنتاج العصارة الصفراوية، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة الكبد والمرارة.

-الحفاظ على صحة القلب:

الفجل مصدر جيد لأنثوسيانين الذي يحافظ على عمل القلب بشكل صحيح ، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من فيتامين ج وحمض الفوليك والفلافونويد أيضًا.

- التحكم في ضغط الدم:

يوفر الفجل أيضًا لجسمك البوتاسيوم ، والذي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، خاصة إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

- تقوية الجهاز المناعي:

نظرًا لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، فإنه يمكن أن يحميك من نزلات البرد والسعال، ويحسن نظام المناعة الأساسي لديك، فضلا عن أنه يتحكم في تطور الجذور الحرة الضارة والالتهابات والشيخوخة المبكرة.

- تقوية الأوعية الدموية:

يلعب الفجل دورًا مهمًا في إنتاج الكولاجين ، والذي بدوره يعزز الأوعية الدموية، ويقلل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين.

- علاج الحموضة:

الفجل ليس مفيد فقط للجهاز الهضمي ، ولكنه يساهم أيضًا في علاج الحموضة والسمنة ومشاكل المعدة والغثيان.

- غني بالعناصر الغذائية:

كونه غني بفيتامينات E وA وC وB6 وK، بالإضافة إلى أنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والألياف والزنك والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والنحاس والكالسيوم والحديد والمنجنيز، ومن المعروف أن كل منها يحافظ على الصحة العامة لجسم الإنسان.

- تعزيز صحة البشرة:

إذا كنت تشرب عصير الفجل كل يوم ، فأنت تعطي بشرتك معززات خاصة للبقاء بصحة جيدة ، وذلك بسبب فيتامين سي والزنك والفوسفور، كما أنه يمنع أيضًا الجفاف وحب الشباب والبثور والطفح الجلدي.

- مفيد للترطيب:

إذا كنت تميل إلى تناول المزيد من الفجل في فصل الصيف ، فمن المحتمل أنه يحافظ على ترطيب الجسم بسبب محتواه المائي العالي.