شقيقة ديانا كرزون تبكي بسبب الهجوم عليها بعد اتهامها بالإساءة لفلسطين: «ليش الشوشرة» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دخلت زين كرزون، شقيقة المطربة ديانا كرزون، في نوبة بكاء شديدة، خلال مقطع فيديو، ظهرت خلاله عبر حسابها على موقع «يوتيوب»، بعد تعرضها لسيل من الانتقادات وهجوم قاسٍ من قبل البعض، بشأن موقفها من القضية الفلسطينية والأحداث الجارية هناك خلال الآونة الأخيرة، بعد الاعتداء على أهل الشيخ جراح.

وقالت زين كرزون، خلال مقطع الفيديو: «تحملت كمية ظلم من أشخاص معينين، فبركوا كل اشي وبلشوا ينشروا وأنا أعرفهم، لأن اسم زين كرزون عاملهم عقدة نفسية».

وعن تصدر اسمها عبر «تويتر»، قالت زين: «كنت أتمنى أن يكون التريند هو قضية فلسطين وليس اسم زين كرزون، بس معلش فدى تراب فلسطين وأهل فلسطين».

وتابعت زين خلال الفيديو، وهي في حالة بكاء هستيري: «أنا ربّ العالمين معي.. والناس اللي بتحبني معي.. والناس اللي بتعرف زين كتير منيح معي.. بس كتير شعور صعب وكتير الواحد بزعل على حاله يكون مطلوب.. صعب كتير».

قصة الهجوم على زين كرزون

وكانت كرزون، خرجت بمقطع فيديو عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، قالت فيه: «فلسطين إلها آلاف السنين عم تعاني من الآلام والأوجاع، ليش بس بدنا نعمل الشوشرة على السوشيال ميديا، ليش، لم أظهر اليوم لكي أبرر، ولا يمكن لأحد أن يتحدث عن حبي لفلسطين.. أنا أعمل ما باستطاعتي، نحن لسنا مؤثرين في هذه القضية (الفلسطينية)، وهذه القضية ليست بحاجة لأناس مثلنا ليقولوا للعالم أحبوا فلسطين، ومن يحب فلسطين لا يحتاج لأحد أن يقول له أحب فلسطين».

الاعتداء على أهل الشيخ جراح

ولا تزال اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة على أهل فلسطين، وعلى أهل حي الشيخ جراح، إذ تم الاعتداء على المعتصمين هناك، وكذلك على المواطنين الخارجين من صلاة العشاء أمس في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، وقتلوا الأطفال وشردوا العائلات ودمروا المنازل، فضلا عن تواصل القصف على قطاع غزة.