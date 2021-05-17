وفاة مُعلمة بكورونا يثير التعاطف على «فيسبوك»: «معنديش ولاد ادعولي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن والتعاطف الشديدين أثارتهما معلمة سعودية، على مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، عقب وفاتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وحسبما كشف موقع «العربية»، كانت سوزان عبد القادر المصري، المُعلمة بالثانوية 12 بمكة المكرمة في السعودية، دونت رسالة لأصدقائها وهي على فراش المرض، قالت خلالها: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. الحمد لله على كل حال، أنا مصابة بكورونا وتعبانة وتحت الأكسجين، إذا خرجت فهذا من فضل ربي، وإن أخذ الله وداعته فلله الحمد، وصيتي لكم، أنا لم أنجب أبناء ولا بنات ليدعوا لي بالرحمة، فأنتم أملي بعد انقطاع عملي، أوصيكم أنتم وبناتكم بناتي خلوهم يدعون لي بالرحمة، وصيتي لا تنسوها، طلبتكم والله إنني تعبانة مرة».

وتبين من الرسالة المتداولة، أن السيدة «سوزان» لم تنجب أطفالا، إذ طالبت طلابها وأسرهم بالدعاء لها.

تداول رسالة المُعلمة

هاشتاج بعنوان «الله يرحمك يا أبلة سوزان المصري»، لاقى رواجا كبيرا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بالمملكة، وظهر خلال تعاطف الكثيرين من زملاء وطلاب المُدرسة الراحلة، موجهين لها الدعاء بالرحمة ولأسرتها بالصبر والسلوان، مؤكدين على حسن أخلاقها، ومتداولين سيرتها النبيلة والفاضلة.

"الصحة السعودية": تسجيل 886 إصابة جديدة بكورونا اليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) في المملكة إلى 433980 حالة مؤكدة، بزيادة 886 إصابة عن المسجلة أمس.

وتم تسجيل 1127 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 418914 حالة، (96% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 7174 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 7892 حالة، منها 1377 حالة حرجة.

وجاءت أعلى الإصابات بين المناطق في الرياض، التي سجلت 281 إصابة، تلتها مكة المكرمة 250 إصابة، ثم المنطقة الشرقية 97 إصابة.