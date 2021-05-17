حنان أمام محكمة الأسرة: «شتمني وضربني في سبوع ابننا وبعدين هجرني 14 سنة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أقامت زوجة دعوي نفقة أمام محكمة الأسرة ضد زوجها «أشرف. ا»، وطالبت بإلزامه بسداد نفقة لطفلين، بعد امتناعه عن الإنفاق عليهم دون وجه حق.

وقالت الزوجة «حنان.م. ال» لموقع «هن»: «إنها تزوجت زواجا شرعيا في منزلها الخاص بها، وعاشرته معاشرة الأزواج، وهجرها وهي حامل في الشهر السادس، لما علمَ إن زوجته الأولى ورثت من والدها، ليتركها دون رحمة».

وأضافت حنان «بعت لي 50 جنيه فقط سنة 2007 وأنا بولد، وزارني في يوم السبوع وضربني وشتمني وطلقني، وبعد 7 سنوات تزوجت منه مرة أخرى بعقد جديد، وأوهمني إنه مديون، وأنا كنت بصرف على المنزل لمدة سنتين، وأنجبت ابني الثاني منه (الحسيني) وهجرني مرة أخرى لمدة 14 سنة، ورفعت عليه قضية نفقة بعدما ما فاض بيا الكيل».

وتختم حنان بقولها: «طلبت منه الرجوع إلى عش الزوجية فرفض، فلجأت إلى محكمة الأسرة وأقيمت دعوى نفقة حملت رقم 39620 لسنة 2019، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن».

وقال محمود، ابنها: «أنا نفسي أشوف بابا جدا، الناس بتقولي يا عويل، وطلبت منه 100 جنيه أشتري جزمة مارديش، وعملي حظر على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن رفضت أعيش معاه، وساب والدتي اللي تعبت سنين وهي بتبيع سمك عشاني أنا وأخي الصغير».

الجدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج، بل يكفي أن يقع ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شُرّع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وكل ما يكون للزوج دخل فيه.