الامارات | مهرجان دلما التاريخي ينطلق غدا بدورته الرابعة

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان دلما التاريخي ينطلق غدا بدورته الرابعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة تنطلق غداً، مسابقات الدورة الرابعة من مهرجان دلما التاريخي والذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات والتراثية اليخوت ومجلس أبوظبي الرياضي حتى 22 مايو الجاري، على شاطئ جزيرة دلما بمنطقة الظفرة بأبوظبي.

وتشهد الدورة الرابعة إقامة 4 مسابقات بحرية تراثية وحديثة تضم سباق دلما للمسافات الطويلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدما، مسابقة الصيد بالسنارة، سباق دلما للتجديف على اللوح الواقف وسباق الجري وسباق الدراجات الهوائية.

وقال نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي عيسى سيف المزروعي، إن مهرجان دلما التاريخي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالموروث الثقافي ويجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الهادفة إلى دعم التراث البحري الإماراتي وتشجيع المجتمع على ممارسته ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لمشاريع صون الموروث الثقافي التي تعزز قيم الولاء والانتماء وترسخ معاني الهوية الوطنية والمتابعة الحثيثة و رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة للأنشطة والفعاليات التي تسهم في تنمية المنطقة.

وأشار المزروعي إلى أن هذه الدورة تحظى بدعم و رعاية عدد من الجهات الحكومية والخاصة التي تسعى إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة فيما يتعلق بالحفاظ على الموروث الشعبي وإحياء التراث و في مقدمتهم ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشريك الاستراتيجي شركة بترول أبوظبي الوطنية، وموانئ أبوظبي، والمسعود للسيارات، وأبوظبي البحرية، وراعي التواصل الاجتماعي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية (نواة للطاقة، براكة الأولى)، والداعمون (مجلس أبوظبي الرياضي، جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل - أبوظبي، شرطة أبوظبي، دائرة البلديات والنقل - بلدية منطقة الظفرة، قناة بينونة ونادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية والشريك الإعلامي الرسمي "قناة ياس".

ومن المقرر أن يدشن سباق الجري مسابقات مهرجان دلما التاريخي وهو السباق الذي خصصت له اللجنة المنظمة 20 جائزة قيمة للمراكز العشرين الأولى، ومن المتوقع أن يشهد السباق مشاركة واسعة من أهالي جزيرة دلما وعدد من مدن منطقة الظفرة ومحبي رياضة ركوب الدراجات الهوائية.

و دعت اللجنة المنظمة المشاركين وأطقم العمل إلى ضرورة تقديم نتائج سلبية لفحص فيروس كورونا على أن لا تتعدى مدته 48 ساعة في يوم السباق وأكدت تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة بالتنسيق مع الجهات المعنية للوقاية من فيروس "كورونا"، لحماية صحة المشاركين والعاملين.

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