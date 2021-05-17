مايان السيد تظهر بتي شيرت «فلسطيني» لمساندة أهل غزة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حرصت الفنانة الشابة مايان السيد على ارتداء تي شيرت أسود مكتوب عليها فلسطيني من أجل دعم القضية الفلسطينية ودعم أهل الفلسطين الذيت يتعرضون لقصف يدخل يومه السابع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي ترفض إنهاء إطلاق النار.

وقالت «السيد» خلال استضافتها في برنامج «الستات مايعرفوش يكذبوا» المذاع على فضائية CBC أنها تدعم القضية الفلسطينية وتريد إيصال صوت الفلسطينين من خلال حسابها على تطبيق الصور الشهير إنستجرام لوجود عدد كبير من المتابعين لديها، متابعة: «أنا بدعي لفلسطين من كل قلبي يخلص اللي بيحصل فيها ومصر كلها بتدعي لهم».

وأضافت أنها تلقت اتصال هاتفي يخبر بترشيحها للعمل مع الفنانة يسرا في مسلسل «حرب أهلية» مؤكدة أنها صرخت من الفرحة لتحمسها للوقف أمام يسرا، لافتة أنها تعاقدت على العمل ولكنها تخوفت من الدور بعد أن عرفت أن المسلسل سيضم نجوم كبار موضحة أن أولى مشاهدها في المسلسل كانت مع الفنانة يسرا حيث كانت متوترة، مشيرة إلى أن فريق العمل صفق لها في المشهد الذي شهد الخناقة مع أختها وصفعتها بعدها أمها بالقلم على وجهها.

وأوضحت أنها كانت مرعوبة من تمثيل المشهد الذي ستموت فيه وطلبت عدم رؤية الشخص الذي سيقتلها في المنزل لافتة إلى أن المخرج طلب منها أن تقوم بأداء شخص يغرق منوهة أنه تم إعادة المشهد 5 مرات ووقعت على الأرض عدة مرات وأصيبت في قدمها، ولفتت إلى أنها تلقت قلم يسرا على وجهها 5 مرات من أجل التصوير بشكل أفضل.