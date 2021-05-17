في عيد ميلادها الـ50.. معلومات عن ملكة هولندا: لُقبت بـ«سيدة الورود»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحتفل هولندا اليوم بعيد ميلاد ملكة هولندا «ماكسيما» الـ50، التي أحبها شعبها وحشدت شعبية كبيرة في وقت بسيط، فهي نموذج للإناقة والرقي كما يطلق عليها البعض، حيث لا تفوت فرصة إلا وتتقرب فيها من شعبها.

معلومات عن ماكسيما ملكة هولندا

وفيما يلي تنشر «الوطن» معلومات عن ماكسيما ملكة جمال هولندا، وفق عدد من المواقع التي تناولت سيرتها الذاتية:

- ولدت في 17 مايو عام 1971 في الأرجنتين.

- درست الاقتصاد في جامعة كاتوليكا.

- عملت عام 1995 في بنوك بمدينة نيويورك واستمر عملها حتى عام 2000.

- تزوجت ملك هولندا بعد أن التقطت به عام 1999.

- منحت الجنسية الهولندية في الـ30 من عمرها، بقرار من البيت الملكي حتى يسمح لها بالزواج منه.

- أنجبت 3 فتيات هن الأميرة كاترينا أماليا، الأميرة ألكسيا، والأميرة أرين.

- لقبت السيدة ماكسيما بـ«سيدة الورود».

- توفى والدها الذي كان مريضا بسرطان الدم لعدة سنوات لكنه زار هولندا مؤخرا فقط للاحتفال بعيد ميلاد صهره الخمسين.

- تشغل الملكة ماكسيما العديد من المناصب العامة، كما أنها تؤدي واجبات تمثيلية، مثل تمثيل البيت الملكي في المناسبات الرسمية بجميع أنواعها.

- كما أن الملكة ماكسيما عضو في مجلس الدولة، وتشغل عددا من المناصب الأخرى في هولندا والخارج.

- لفتت نظر ملكة هولندا وسائل الإعلام التي أصبحت تركز على اختياراتها الأنيقة للأزياء، التي تشمل مجموعة مذهلة من القبعات اللامعة التي تعكس شخصيتها، ولكنها أيضًا لا تخجل من الموضوعات الصعبة أو المثيرة للجدل، مثل اندماج المهاجرين في المجتمع الهولندي، ولم يكن من قبيل المصادفة أنها حضرت مؤتمرًا دوليًا لحقوق المثليين بعد فترة وجيزة من أن أصبحت ملكة في عام 2013.

- سافرت على نطاق واسع من أجل تحسين الشركات للحصول على تمويل آمن وغير مكلف.

- دائما داعمة للملك في أداء واجباته الرسمية ومساعدته.