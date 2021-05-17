تعرفِ على شكل البطيخ المسرطن من الداخل.. في خطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - صحة

شكل البطيخ المسرطن من الداخل، من أكثر الكلمات بحثا على موقع «جوجل»، وذلك بالتزامن مع ظهور فاكهة البطيخ التي يعشق العديد تناولها، لكن البعض يقع في فخ شراء البطيخ الفاسد لعدم معرفته بالعلامات التي تميزه عن غيره، حسب موقع «ميديافور» الفرنسي.

كيفية التعرف على شكل البطيخ المسرطن من الداخل

لون البطيخة

يتميز لون البطيخة السليمة بين القاتم والفاتح، كما يكون سطحها لامع بشكل لافت.

الحجم

يفضل شراء البطيخة متوسطة الحجم، ولا يفضل اختيار بطيخة ضخمة الحجم أو صغيرة الحجم.

الوزن والشكل من الداخل

يتميز البطيخ المسرطن بوجود شقوق من الداخل، ما يعني تعرضه للمواد الكيميائية، فيجب أن تكون الثمرة ممتلئة باللب والعصارة من الداخل، فضلا عن وزنها الثقيل إلى حد ما.

كيفية معرفة البطيخ الفاسد.. 5 علامات تساعدك في كشفه

- لا بد من التحقق من وجود أي عفن على الثمرة من الخارج، إذ تشير طبقات بقع العفن أو البقع الداكنة على البطيخ من الخارج إلى تلف البطيخ، وربما يكون العفن من اللون الأسود أو الأبيض أو أخضر، كما أن له ملمس أزغب.

- أيضًا يجب التحقق من اللون الخارجي الصحي، فلون البطيخ أخضر داكن أو مخطط، ويتميز البطيخ المخطط بخطوط لونها أخضر فاتح وأخضر داكن.

- لابد من التحقق من وجود لون وردي داكن أو أحمر من الداخل، وتشير تلك الألوان إلى أن البطيخ صحي وناضج، لكن إذا كان لون البطيخ مختلفًا، أسود على سبيل المثال فلا تأكله، كما يختلف لب البطيخ من الداخل من نوع إلى آخر، فالبطيخ الأصفر أو الصحراوي يتميز بلب أصفر أو برتقالي.

- يجب الانتباه للب البطيخ المرمل والجاف، عندما يفسد البطيخ، يبدأ اللب المقرمش في الذبلان، وربما أيضًا ينفصل البذر عن اللب، وفي بعض الحالات يتحول قوام البطيخ إلى قوام لزج وطري.

- من العلامات أيضًا التي تميز البطيخ الفاسد عن غيره، هي شم البطيخ قبل أن تقطعه، يجب أن تكون رائحة البطيخ القابل للأكل الصحي حلوة وطازجة، أما إذا شعرت أن له رائحة لاذعة أو نفاذة، يعني ذلك أنه قد فسد ويجب التخلص منه.