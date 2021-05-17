طرق علاج المغص الشديد حال تناول البطيخ الفاسد.. عليكِ بالأعشاب

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر البطيخ من أكثر أنواع الفاكهة التي يفضل تناولها خلال فصل الصيف، لاحتوائه على نسبة عالية من المياه يمكنها ترطيب الجسم وإمداده بالمياه التي يحاتج إليها في درجات الحرارة العالية، ورغم تلهف الكثيرين على تناوله، إلا أنه صدر اعتراف صادم بفساد كميات كبيرة منه بالأسواق، جراء سوء التخزين لدى التجار، وذلك بعد أن انتشرت شائعات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة السابقة، بشأن تداول بطيخ مسموم بالمبيدات والنيترات بالأسواق، ما أشاع حالة من القلق والبلبلة بين المواطنين.

وحذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من تناول البطيخ هذه الفترة «مش الموسم بتاعه دلوقتي»، موضحًا أن الموجود حاليًا بالأسواق ربما يكون معرض للرش والمبيدات.

ويمكن أن يتسبب تناول البطيخ خلال الوقت الراهن، في حدوث المغص الشديد.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، طرق علاج المغص الشديد في المنزل، الناتج عن تناول البطيخ، وفق موقع «مايو كلينيك».

علاج المغص الشديد

وفيما يأتي بعض الطرق المتاحة لعلاج مغص البطن الشديد، لو حدث وتناولت بطيخ فاسد:

- استخدام بعض أنواع مضادات الحموضة إذا كان السبب الارتجاع المريئي أو حرقة المعدة أو قرحة المعدة.

- قد يستفاد من هذه الأدوية الأشخاص الذين يعانون من الغازات أو الانتفاخات.

- استخدام أحد الأدوية المضادة للإسهال في حال رافق مغص البطن إسهال.

- استخدام بعض الأدوية المسكنة للألم المتاحة دون وصفة طبية، مثل الباراسيتامول.

- تجنب استخدام الأسبرين أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، حيث إنها قد تجعل من مغص البطن أكثر سوءًا في بعض الحالات.

- تناول أحد أنواع الأدوية الملينة في حال رافق مغص البطن مشكلة الإمساك.

علاج المغص الشديد بالأعشاب

ويمكن علاج المغص الشديد من خلال تناول الأعشاب المنزلية، وأهمها:

- تناول شاي الأعشاب.

- تناول العلاجات العشبية، مثل زيت الشمر، الماء السكري، ماء الغريب، وهو مزيج من الماء والأعشاب.

- العلاج بالتدليك.

- المعالجة اليدوية لتقويم العمود الفقري.

- العلاج بالوخز بالإبر.