سخرية من سعد الصغير بعد تعليقه لمطربة مهرجانات: «كلميني ضروري»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثار الفنان سعد الصغير حالة من السخرية حوله، من قِبل بعد المتابعين، بعدما دون تعليقا على أحد مقاطع الفيديو الخاصة بمطربة المهرجانات الشعبية سلمى عادل، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تعليق سعد الصغير

وخلال الفيديو، ظهرت المطربة الشابة، وهي تؤدي مقطعا غنائيا من أغنية لها، ووجه «الصغير» تعليقا للمطربة، قائلا خلاله: «كل سنة وإنتِ طيبة وألف ألف مبروك كلميني ضروري»، إذ طالبها بالتواصل معه، أمام المتابعين.

سخرية المتابعون من التعليق

وسرعان ما لاقى تعليق الفنان سخرية كبيرة، حول مطلبه بالتواصل معها أمام جميع المتابعين، فجاء من بين التعليقات «إيه يا فنان مش كده»، «عجبك صوتها ولا إيه؟»، «معجب بيها ولا إيه؟».

سعد الصغير «باكيا»: «مراتي جبل.. دي أكتر واحدة أنا كدبت عليها»

وخلال الشهر الماضي، كشف الفنان سعد الصغير عن أزماته مع زوجته، خلال حواره في برنامح «العرافة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة «المحور».

وأشار «الصغير» إلى أن من يتزوج دون معرفة زوجته تُعد حرية شخصية: «لكن أؤكد لزوجتي أنها متستاهلش كده، مراتي جبل واستحملت كتير، وفي بداية حياتي كنت فقير، وسترتني كتير وللأسف لم أتمكن من رد جميلها لليوم، ربنا بياخد حقها، مراتي أكتر واحدة كدبت عليها، زوجتي دى جبل، ولو عملت حاجة تاني بحقها، هبقى إنسان قذر».

وشن المطرب الشعبي سعد الصغير، هجومًا حادًا على اللاعب رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز بسبب تركه للنادي الأهلي: «ده لاعب باعنا، أنا أهلاوي بس مش متعصب، رمضان صبحي غير أحمد فتحي اللي مشي بأدب.. أنا أبيع عيل من عيالي وما أسيبش الأهلي»، موضحًا أن أفضل جمهور من وجهه نظره هو جمهور نادي الزمالك، «أعشق لاعبي الزمالك مثل حازم إمام وشيكابالا».