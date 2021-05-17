طبيبة تقدم أفضل أنواع أواني الطهي.. بعضها يسبب أمراضا خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يوجد العديد من أنواع أواني الطهي في الأسواق، حيث تتعدد ما بين المصنوعة من الألومنيوم والتيفال والاستانلس ستيل، ويُقبل الكثير على شرائها دون معرفة مدى سلامة استخدام كل نوع.

الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أوضحت أن أواني الطهي يمكن أن تسبب "الوفاة"، هذه الجملة حقيقة ولكن لا يعرفها الكثير منا، والكثير من ربات البيوت تهمل معرفة أنواع الأواني التي تستخدم في عملية الطهي، والتي تؤثر بنسبة كبيرة على صحة الطعام وجودته.

وقدمت الأنواع المختلفة من أواني الطهي والمحاذير الخاصة بكل نوع منها:

- الأواني المصنوعة من الألومنيوم :

لا يخلو أي منزل من أواني الألومنيوم منها كونها ذات سعر رخيص، كما أنها لا تتطلب العناية الكبيرة عند التنظيف مثل التيفال أو الجرانيت، إضافة إلى أنه معدن خفيف الوزن وجيد التوصيل للحرارة، لكن غير آمن في حفظ وتخزين الطعام، كما أنه يجعل رائحة بعض الأطعمة أكثر نفاذاً خاصة في الكرنب، ويؤدي إلى تغير نكهة الطعام.

وتتفاعل الأواني الألومنيوم أيضًا مع الأطعمة الحمضية، مثل: الخل أو الليمون والصلصة، حيث تعمل هذه الأطعمة على إذابة طبقة رقيقة من الألومنيوم، وتتسرب إلى الجسم ويصعد مع الدم إلى طبقات المخ العليا، ما يدمر خلايا المخ ويتسبب في الإصابة بالشيخوخة المبكرة، كما أنها تمتص الطعام وتذوب بشكل أسرع، حيث تجعل الشخص يشعر بالحموضة المفرطة وانتفاخ البطن.

إذا كنت مضطرة لاستخدام مثل هذا النوع، فعليك عدم ترك الطعام به فترات طويلة، وعدم حفظ الأطعمة به في الثلاجة.

- أواني الاستانلس ستيل:

يعتبر الاستانلس ستيل من أفضل الأنواع المستخدمة في الأواني، حيث يكون مصنوعا من مجموعة معادن مخلطة غير قابلة للصدأ، وتتميز بأنها تقاوم الصدأ، وجيدة في الطهي وتتحمل الحرارة والخدوش، لذلك هو من أكثر الأواني الصحية للإنسان نظرا لأنه لايتفاعل مع الطعام ولايتأثر بالأحماض.

ويوجد منه أنواع خفيفة الوزن وأخرى ثقيلة، ويصلح هذا النوع لطهي كافة الأطعمة ويحتفظ بالحرارة لفترة طويلة، وعليك عند شرائه اختيار النوع الثقيل منه والمغلف بالألومنيوم أو بالنحاس كطبقة داخلية أسفل الأواني، بحيث تكون بها قاعدة سفلية سميكة حتى لا يلتصق بها الطعام نتيجة الحرارة، واحرصي دائما على خفض الحرارة عند استخدامه.

- البايركس:

أكثر ما يميز هذا النوع من الأواني هو مظهره الأنيق، فهو شفاف يساعدك على رؤية الطعام بداخله بشكل جيد، كما أن تنظيفه بسيط للغاية، ويتميز بأنه لا يغير من نكهة الأطعمة.

كما أنه مصنوع من الزجاج، لذا عليك الحذر عند الشراء للتفرقة بين أنواعه، حيث إن هناك زجاجا يتحمل حرارة الفرن، وآخر يتحمل حرارة النار المباشرة، وهناك نوع آخر لا يستعمل في الطهي على النار، بل يمكن حفظ الطعام به فقط، كما عليك الحذر عند استخدامها، فهو يحتاج إلى معاملة خاصة لأنه سهل الكسر.

- التيفال:

مصنوعة من مادة التلفون لذا فهي تعد أفضل الأواني العملية، حيث تحتفظ بعناصر التغذية الكاملة للطعام، ولا يذوب طلائه، لذلك لا ضرر في استخدامه.

وأكثر ما يميزها هو سهولة تنظيفها بعد الاستخدام، فهي لا تتطلب الجهد مثل الألومنيوم، وأغلب الفتيات المقبلات على الزواج يلجأن لهذا النوع، لكن يجب تجنب استخدام سكين أو ملعقة من الألومنيوم أثناء الطهي حتى لايتعرض للخدش.

لذلك عليك استخدام ملعقة من الخشب أو السيليكون لتقليب الطعام بهذا النوع من الأواني، وتجنب وضع التيفال على درجة حرارة عالية، حيث ثبت علميًا أنه عند وصول درجة الحرارة إلى 250 درجة، تنفصل مادة التفلون ويبدأ في الذوبان مع الطعام، وهذا يسبب مشاكل كبيرة لصحتك وصحة عائلتك.

- حلل السيراميك:

تتشابه مع أواني التيفال في سهولة استخدامها وتنظيفها، لا تتفاعل مع الأحماض وغير لاصقة للطعام، كما أنها تصلح لجميع أنواع الأطعمة في المنزل وتتحمل الحرارة، لكن إذا تعرضت للخدش تسبب أضرار للإنسان مثل أواني التيفال، لأن مادة الألومنيوم الموجودة بها تتفاعل مع الطعام, لذا يجب استخدام الملاعق الخشبية والسيليكون معها.

كما أن أواني السيراميك تتطلب طرق تنظيف خاصة، حيث إنه لا يمكن استخدام السلك أو الليف لتنظيفها لأن ذلك يؤدي إلى خدشها.

- الجرانيت:

انتشرت أواني الجرانيت في الآونة الآخيرة بشكل كبير، وهي مصنوعة من مادة الجرانيت غير الضارة أو القابلة للخدش، فهي تختلف عن التيفال أو السيراميك في عدم قابلية خدشها، وبالتالي لا يشترط استخدام المعالق الخشبية معها، وتتميز بوجود الكثير من الألوان منها، ما يضفي بهجة لشكل المطبخ، وعليك التأكد عند شرائها من خلوها من مادة الرصاص، وذلك بقراءة المعلومات الموجودة عليها من الخارج.

- الأواني الفخارية:

تعتبر من الأواني الصحية حيث أنها مصنوعة من مكونات طبيعية وهي "الصلصال"، تتميز بأنها تحتفظ بالعناصر الغذائية عند طهي الطعام.