تفوقت على 73 متسابقة.. من هي ملكة جمال الكون 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي:

نجحت المكسيكية أندريا ميزا في الفوز بلقب ملكة جمال الكون لعام 2021 في ليلة المنافسة النهائية التي أقيمت في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، متفوقة على 73 متنافسة.

وجاءت المكسيكية أندريا ميزا في المركز الأول، متقدمة على ملكتي جمال البرازيل والبيرو، جوليا جاما، جانيك ماسيتا ديل كاستيلو.

الخليج 365 يستعرض أبرز المعلومات عن المكسيكية أندريا ميزا، ملكة جمال الكون لعام 2021، وفقا لموقع indiatoday.

- عمرها 26 عاما، حيث إنها من مواليد 13 أغسطس عام 1994.

- جنسيتها مكسيكية إحدى دول أمريكا الشمالية، أصولها من "شيواوا"، وهي مدينة في المكسيك.

- حصلت على شهادة جامعية في هندسة البرمجيات.

- سفيرة العلامة التجارية السياحية الرسمية في "تشيهواهوا"، حيث تروج لأفضل مناطق الجذب السياحي والثقافة الغنية.

- ناشطة تركز على حقوق المرأة وإدماجها وتعمل حاليًا بشكل وثيق مع المعهد البلدي للمرأة الذي يهدف إلى إنهاء العنف ضد المرأة.

- ملكة جمال الكون 2020 هي فنانة مكياج (ميك آب أرتيست) معتمدة.

- تمارس رياضة الكروس فيت والرياضات، مثل التزلج على الجليد والتزلج على الرمال.

- أصبحت نباتية لا تتناول اللحوم، لأنها مهتمة برفاهية العالم والحيوانات.

- ترى أن الجمال ليس فقط في الشكل، بل أن الجمال في القلوب والطريقة التي نتصرف بها.

- يتابعها عبر حسابها على موقع تويتر، أكثر من 52 ألف شخص، بينما على إنستجرام أكثر من مليون متابع.