منها تسهيل فقدان الوزن.. 8 فوائد مذهلة لتناول الكريز مرة أسبوعيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي:

الكريز هو أحد أكثر الفواكه المحبوبة لدى الكثير من الأشخاص، كما إنه ليس لذيذ فحسب، بل إنه يحتوي أيضًا على فيتامينات ومعادن ومركبات نباتية ذات تأثيرات صحية قوية.

وفيما يلي 7 فوائد صحية تدفعك لتناول الكريز، كما ذكر موقعا "healthline" و"food.ndtv".

1- غني بالعناصر الغذائية:

الكريز مصدر جيد لفيتامين سي والبوتاسيوم والألياف والعناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها جسمك ليعمل على النحو الأمثل.

2- غني بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات:

جميع أنواع الكريز غنية بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، والتي قد تقلل من مخاطر الأمراض المزمنة وتعزز الصحة العامة.

3- يعزز الانتعاش من ممارسة الرياضة:

قد يؤدي استهلاك الكريز، إلى تحسين الأداء الرياضي وتقليل تلف العضلات الناجم عن التمارين الرياضية.

4- يفيد صحة القلب:

الكريز مليء بمضادات الأكسدة البوتاسيوم والبوليفينول، والتي لها خصائص قوية لحماية القلب.

5- يحسن أعراض التهاب المفاصل والنقرس:

تشير الأبحاث إلى أن الخصائص القوية المضادة للالتهابات في الكريز قد تفيد المصابين بالتهاب المفاصل والنقرس.

6- يحسن نوعية النوم:

يحتوي الكريز على مركبات مضادة للالتهابات وميلاتونين، مما قد يساعد في تحسين نوعية النوم لدى بعض الأشخاص.

7- يسهل فقدان الوزن:

إذا كنت تخطط لخسارة بعض الوزن، فلا تنس إضافة الكريز إلى نظامك الغذائي، حيث أن الكريز منخفض في السعرات الحرارية كما أنه غني بالفيتامينات التي تقوي عملية الأيض وتحتوي على محتوى مائي معتدل يطرد السموم من الجسم.

8- يقلل من ارتفاع ضغط الدم:

يحتوي الكيرز على كمية جيدة من البوتاسيوم، وبالتالي يساعد في إزالة محتوى الصوديوم الزائد من الجسم ويوازن كمية كل من البوتاسيوم والصوديوم مما يساعد تلقائيًا في الحفاظ على مستويات ضغط الدم.