كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 مايو 2021 06:32 مساءً - من أبرز صيحات الموضة التي ظهرت في الأونة الأخيرة من مجموعات موسم صيف 2021 ، موضة الفستان القميص، وهو عبارة عن فستان له قصّة القميص، لإطلالة مريحة وعصرية، وهو تصميم مناسب للإطلالات النهارية والمسائية. إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة تناسبك في فصل الصيف لارتداء الفستان القميص جمعنا لكِ في هذا الألبوم من "الخليج 365.نت" أحدث موديلات الفستان القميص لصيف 2021

فستان قميص باللون الأبيض من Aknvas

فستان قميص باللون الأبيض من Aknvas

لإطلالة أكثر نعومة وأنوثة قدمت ماركة Aknvas تصميم فستان قميص صيفياً من القماش باللون الأبيض، قصته أنيقة، محدد عند الخصر بحزام قماشي بنفس لون الفستان وصل طوله حد الركبة،

ويمكنك تنسيق الفستان القميص مع حذاء باللون الأحمر لإطلالة مسائية.

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فستان قميص باللون البيچ من A bell

فستان قميص باللون البيج من A bell

تفضل الكثيرات من النساء اعتماد الفستان القميص الطويل للإطلالات النهارية المُريحة والسريعة، لذا قدّمت علامة A Bell ، هذا الفستان الذي أتى تصميمه على شكل حرف V بطبقتين من اللونين البيچ الفاتح والداكن مع أزرار، وهو مرفق بأكمام منفوشة مع حزام قماشي على الخصر. ويمكنك تنسيق هذا الفستان مع حذاء باللون الأبيض أو الأوف وايت.

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فستان قميص بخطوط طولية من AKnvas

فستان قميص بخطوط طولية من AKnvas

قدمت دار إيلي صعب Aknvas العديد من التصاميم والفساتين الراقية الجذابة ، لكي تمنح المرأة أنوثة ونعومة ، لهذا أعجبنا هذا القميص الفستان بالخطوط الطولية وهو من الموديلات الرائجة بقوة هذا العام ، والتي تناسب اوقات النهار الصيفية ، وهذا الفستان مصمم من القماش باللون الأزرق واللون الأبيض. ويمكنك تنسيق هذا الفستان مع حذاء باللون الأبيض

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فستان باللون الأحمر من Concept korea

فستان باللون الأحمر من Concept korea

عند اختيار القميص الفستان احرصي على أن تكون ألوانه جذابة مشرقة مثل الأحمر، فقدمت ماركة Concept korea قميص فستان من القماش باللون الأحمر طويل ذي أكمام منفوشة، وياقة طويلة حد منتصف الخصر

ويمكنك تنسيق هذا الفستان مع حذاء باللون الأسود.

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