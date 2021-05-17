في عيد ميلاده.. عادل إمام في عيون يسرا: لو كان اتقدملي مكنتش رفضته (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة صداقة قائمة على التناغم والود والألفة جمعت بين الزعيم عادل إمام والفنانة يسرا، وهي العلاقة التي ظهرت واضحة خلال الأعمال الفنية التي اشتركا بها، إذ جمعت بينهما الكثير من الأعمال والأدوار التي أشاد بها الجمهور على مدار مشوارهما الفني.

ويتزامن اليوم الـ17 من مايو، عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ81، حيث أمتعنا بسلسلة من الأعمال سواء على الصعيد السينمائي أو المسرحي أو التلفزيوني.

ويٌقدم «هُن» خلال السطور التالية، لقطات من علاقة الفنان عادل إمام والفنانة يسرا.

يسرا عن الزعيم عادل إمام: نجحت معاه

وسبق وأن تحدثت الفنانة يسرا، في العديد من البرامج التلفزيونية، عن العلاقة التي تربطها بالزعيم عادل إمام، إذ قالت خلال استضافتها مع «أبلة فاهيتا»، في برنامجها «الدوبليكس» المذاع عبر فضائية «ON»، عن علاقتها بالزعيم، قائلةً، «نجحت من خلال ظهوري مع عادل إمام، وأنه الفنان الوحيد الذي وافقت على أن يكتب اسمه قبلي».

لو كان اتقدملي مكنتش رفضته

وتابعت الفنانة يسرا، خلال الحديث عن الزعيم، قائلةً: «عادل إمام هو الفنان الوحيد الذي لو كان طلب الزواج مني فلم أكن أستطيع رفضه.. عادل إمام لو كان إتقدم لي مكنتش رفضته وكان نفسي أتجوزه».

وتابعت الفنانة الحديث عن الزعيم، «شِرح وبيخلي الناس مبسوطة طول الوقت، بتضحكي وتهزري، وبيحب الفرفشة ودمه خفيف وعشرته حلوة».

يسرا تتحدث عن مشوارها مع عادل إمام

«حضنت الدنيا عن طريق عادل إمام، والدويتو الذي قمنا به مازال حيًا، وقمنا بـ17 فيلم سويًا، بهذه العبارة وصفت يسرا علاقتها بالفنان عادل إمام، مضيفةً: هناك كيمياء بيننا في جميع الأفلام، وعندما أنظر له أرتاح وأفرح، وهو يجعلني أمثل بمزاج».

أعمال جمعت بين يسرا وعادل إمام

وأضافت الفنانة يسرا، خلال حديثها عن الزعيم، قائلةً، «عادل إمام قامة فنية عربية كبيرة، فهو حمل لواء الفن فوق كتفه طيلة 50 عامًا، إتعاونا في أفلام كتير زي الأنس والجن، وكراكون في الشارع، وبوبوس، وطيور الظلام، وليلة شتاء دافئة، ورسالة إلى الوالي، والإرهاب والكباب، وغيرها».