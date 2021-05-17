بعد الهجوم عليه.. شقيق أمير كرارة يدعمه برصد مواقفه الإنسانية: جدع وحنين وقلبه أبيض

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدرت الفنانة مها أحمد «تريند» محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها عددٍ من المنشورات، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، بشأن خزلانها من الوسط الفني، ملمحة إلى الفنانين أمير كرارة وأحمد السقا، واتهامها لهما بعدم الوقوف معها بعد تخلي المنتجين عنها خلال الأعوام الأخيرة.

وعقب تداول تلك المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، انهالت الكثير من المنشورات والتعليقات التي دافعت عن الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة، إذ حرص العديد من الفنانين والأهل والأقارب والأصدقاء على الحديث عن مواقفهما الإنسانية التي تثبت أن حديث الفنانة مها أحمد عنهم غير صحيح.

وعلق الفنان أمير كرارة، على تلك المنشورات قائلا إنه لا يشعر بأي غضاضة تجاه زميلته الفنانة مها أحمد، بعد منشورها الذي أثار جدلا خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أنه لن يشغل تفكيره بهذه الواقعة رغم عدم صحة ما كتبته مها عنه، مشددا في الوقت ذاته على عدم حدوث لقاء بينه وبين الأخيرة كما أعلنت، وأنه لم يقل لها «كل دور بينادي صاحبه»، حينما طالبته بإيجاد فرصة لها بأحد أعماله الفنية، بحسب قوله.

أحمد كرارة: قد أيه في نفوس سوده بتتمنى الأذي للناس الناجحة

وعقب الفنان أحمد كرارة، شقيق الفنان أمير كرارة، على تلك الواقعة، متحدثا عن شقيقه، بعد أن وجه الشكر لجميع من دافعوا عنه قائلا «حبيت أكون من آخر الناس اللي هاتتكلم عن أمير كرارة عشان محدش يقول ده أخوك ولازم تقول كده عنه.. أعتقد بعد حب الناس الكثيرة أوي اللي تحدثوا عنه بالخير النهاردة بيبين قد إيه في نفوس سوده بتتمنى الأذى للناس الناجحة».

واستكمل الفنان أحمد كرارة، حديثه عن شخصية أخيه التي تتسم بكونها شخصية حنونه ولديه قلب أبيض قائلا «أنا بحمد ربنا إن أمير كرارة أخويا، لأنه جدع وحنين وقلبه أبيض وتعب وشاف المر اللي محدش يعرف عنه حاجة.. بيعمل خير كتير محدش يعرف عنه حاجه.. عشان كده ربنا بيكرمه في شغله وكرمه النهارده بكل الناس النضيفة دي تدافع عنه وواثق إن ولا واحد منهم كتب كلم مجاملة ليه.. أمير كرارة أخويا باشا مصر ونجم بأخلاقه وحب الناس.. ربنا يحفظك يا امير ويبعد عنك النفوس السودة والحاقدين.. إنت واخواتي كلهم الطيبين».

وجمعت الكثير من المواقف بين الفنان أمير كرارة وشقيقه أحمد، التي أظهرت حبهما لبعضهما البعض، وكان أبرز تلك المواقف عندما كانوا في إحدى المهرجانات سويا، وحرص الفنان أحمد كرارة على تصوير أخية أثناء تكريمه وعلامات الفخر به تزين وجهه، ليعلق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إشادتهم بتلك العلاقة القوية بين الأخوين الخالية من الحقد والغل.

وخلال استضافة كلا من الفنان أمير كرارة وشقيقة الفنان أحمد كرارة في برنامج «حكايتي مع الزمان»، عبر كلاهما عن حبه لشقيقه، مشيرين إلى أن اشتراكهما في مجال التمثيل وطد علاقتهما ببعض كثيرا، وأشار أمير خلال الحلقة إلى أن أحمد شقيقه كان يمثل من قبله، قائلا «هو وصغير كان مزهقني بيتقمص الشخصيات بشكل كبير وبيحب أميتبشان وبيقلده في البيت رغم إنه دخل المجال الفنى بعدي».