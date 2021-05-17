كورونا اليوم: حالات وفاة غير طبيعية لأطفال البرازيل.. وخبر سار بشأن السلالة الهندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

حالات وفاة غير طبيعية لأطفال البرازيل

بالرغم من الأدلة العديدة حول تأثير فيروس كورونا "ألضعيف" على الأطفال، إلا أن المستشفيات في أكبر دولة بأميركا الجنوبية تشهد حالات وفاة "غير طبيعية" للأطفال بسبب كورونا.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، أودى الفيروس بحياة 2200 طفل تحت سن الـ5 أعوام، في البرازيل، منذ بدء الجائحة، وهو رقم ضخم مقارنة ببقية العالم، وتضمنت الإحصائية "المخيفة"، وفاة أكثر من 1600 طفل رضيع عمره أقل من عام واحد، وفقا لسكاي نيوز.

خبر سار بشأن السلالة الهندية

أخبار ممتازة جاءت من الهند، بشأن فعالية اللقاحات ضد المتحور الهندي الجديد من فيروس كورونا، وأظهرت دراسة أجريت في الهند، فعالية اللقاحات المضادة لكورونا بنسبة 97 بالمئة، ضد الإصابة من المتحور الهندي لفيروس كورونا.

وشملت الدراسة 3235 عاملا في مجال الصحة بالهند، 85 منهم مصابون بفيروس كورونا المتحور، وتلقوا جميعهم لقاحات أسترازينيكا، وفقا لسكاي نيوز.

دراسة تكشف حلا علميا ثوريا للتنفس

مع ارتفاع المخاوف من المشاكل التنفسية، وسط تفشي جائحة فيروس كورونا، الذي يهاجم الجهاز التنفسي، توصل علماء لاكتشاف مفاجئ قد يغير مفاهيم التنفس الطبيعية.

وتوصل علماء لاكتشاف جديد، وهو قدرة بعض الثدييات على امتصاص وإدخال الأكسجين للجسم، شرجيا، مما يتيح لهم البقاء أحياء في أماكن يقل فيها الأكسجين، هذا الاكتشاف قد ينعكس على البشر كذلك، وقد يعني "حلا جديدا" لعلاج المرضى الذين يعانون من مشاكل في التنفس، وقالت الدراسة إن فائدة حقن الأكسجين قد تصبح ضرورية عندما يتعذر على الشخص التنفس بشكل طبيعي من رئتيه، أو عند انسداد مجرى الهواء، وفقا لسكاي نيوز.

تأخير أخذ جرعة اللقاح الثانية يزيد المناعة

ربما اقتصرت غالبية الدراسات المتعلقة بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا حتى الآن، على مدى فعاليته وقدرته على الحد من انتشار العدوى والتي بلغت نسبتها 94%، إلا أن دراسة جديدة كشفت مفاجآت، بعد أن توصلت إلى أن التأخير في أخذ الجرعة الثانية منه يزيد من مناعة الجسم.

وفي التفاصيل، وجدت دراسة أجرتها جامعة برمنغهام بالتعاون مع Public Health England أن الأجسام المضادة للفيروس كانت أعلى بثلاث مرات ونصف المرة في أولئك الذين أخذوا الجرعة الثانية بعد 12 أسبوعاً، مقارنةً بأولئك الذين أخذوها بعد ثلاثة أسابيع، وفق ما نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية.

الصحة العالمية تحذر: سلالات متحورة في الطريق

قالت خبيرة في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، إنه من المتوقع اكتشاف المزيد من سلالات فيروس كورونا

إلى ذلك، أوضحت ماريا فان كيركوف كبيرة الخبراء التقنيين المعنيين بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية خلال إفادة عبر الإنترنت في جنيف "أود أن يتحول الخوف (من السلالات) إلى شيء مثمر، شيء من القوة"، وفقا للعربية.