إطلالات اليوم: سمية الخشاب بإطلالة ناعمة.. ودرة جذابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- سمية الخشاب:

طلت الفنانة سمية الخشاب بفستان باللون المينت جرين، كت وبدون أكمام، مزينا بالتطريزات، ويتميز الفستان بوجود حزام عند منطقة الخصر، وإكستنشن من نفس نوع الفستان، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا، وارتدت إكسسورات مكونة من أقراط طويلة، وأسورة.

- نوال الزغبي:

ارتدت المطربة نوال الزغبي فستاناً قصيرا باللون الأسود، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت خصلات شعرها منسدلا، وارتدت نظارة شمسية.

- درة:

تألقت الفنانة درة بفستان طويل باللون الأبيض، مزود ببعض النقوشات باللوني البينك والبرتقالي، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين، وارتدت نظارة شمسية باللون الأسود، وقبعة باللون الأبيض.

- هيدي كرم:

ارتدت الفنانة هيدي كرم جاكيت باللون الأسود، مزود بأكمام طويلة، ونسقت أسفله تيشرت باللون الأبيض، مع بنطلون جينز باللون الفاتح، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها الويفي مسندلا، وارتدت إكسسورات مكونة من سلسلة، وخاتم إضافة إلى نظارة شمسية باللون الأسود.

- فيفي عبده:

ظهرت الفنانة فيفي عبده، بفستان طويل باللون الأسود، مزود بأكمام طويلة شفافة، ومزينا ببعض التطريزات، ومكشوف عند منطقة الصدر، ومنفوش من أسفل، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الجانبين، وارتدت إكسسورات مكونة من سلسلة، وخاتم.

- سهر الصايغ:

طلت الفنانة سهر الصايغ بـ بليزر باللون الأبيض، مزود بأكمام، ونسقت أسفله شميز باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وارتدت إكسسورات مكونة سلسلة، وتركت شعرها منسدلا.