دراسة ألمانية تكشف: لماذا يسبب لقاحا "أسترازينيكا وجونسون" جلطات دموية لعدد محدود؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في بادرة مبشرة، توصلت دراسة ألمانية إلى سبب قد يفسر حدوث جلطات دموية لنسبة ضئيلة من الحاصلين على لقاحا أسترازينيكا وجونسون آند جونسون المضادين لفيروس كورونا.

وسيساعد هذا الأمر الأطباء على تقييم أي مخاطر محتملة تشكلها اللقاحات، ويسهل استخدامها بأمان وبشكل أفضل طبقا لطبيعة كل حالة.

وقال أندرياس جرينشر، خبير الدم وقائد فريق بحثي في جامعة غرايفسفالد، إن ما يسمى بلقاحات ناقلات الفيروس - التي تستخدم فيروسات البرد المعدلة غير المؤذية، والمعروفة باسم فيروسات الغد، لنقل المواد الجينية إلى متلقي اللقاح لمحاربة فيروس كورونا - يمكن أن تسبب مناعة ذاتية الاستجابة بشكل مفرط وتؤدي إلى تجلط الدم.

وفقًا للبروفيسور جرينشر، يمكن ربط هذا التفاعل ببروتينات ومواد حافظة وجدها في لقاح أسترازينيكا، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" " wsj".

وبدأ البروفيسور جرينشر وفريقه في فحص لقاح Johnson & Johnson ، لكنهم حددوا أكثر من 1000 بروتين في لقاح AstraZeneca المشتق من الخلايا البشرية، بالإضافة إلى مادة حافظة تُعرف باسم حمض الإيثيلين ديامينيتراسيتيك ، أو EDTA. .

وتقوم فرضيتهم على أن EDTA ، وهو أمر شائع في الأدوية والمنتجات الأخرى، يساعد تلك البروتينات على الشرود في مجرى الدم، حيث ترتبط بمكون في الدم يسمى عامل الصفائح الدموية 4 ، أو PF4 ، وتشكل معقدات تنشط إنتاج الأجسام المضادة.

يمكن للالتهاب الناجم عن اللقاحات، جنبًا إلى جنب مع مركبات PF4، أن يخدع الجهاز المناعي للاعتقاد بأن الجسم قد أصيب بالبكتيريا، ما يؤدي إلى آلية دفاعية قديمة تخرج عن السيطرة وتسبب التخثر والنزيف والتجلط.

وقارن البروفيسور جرينشر تنشيط الاستجابة الخاملة - التي حلت محلها تطور الجهاز المناعي البشري، لكنها لا تزال كامنة في أساساتها - بـ "إيقاظ تنين نائم".

من جانبه، قال البروفيسور جون كيلتون من جامعة ماكماستر في كندا، الذي تدير مجموعته مختبرًا مرجعيًا في كندا لاختبار المرضى الذين يعانون من أعراض تخثر الدم بعد التطعيم، إن المختبر كرر بعضًا من أبحاث البروفيسور جرينشر وأكد النتائج التي توصل إليها.

ومع ذلك، كان السبب غير واضح، حيث قال: "قد تكون فرضية جرينشر صحيحة، لكنها قد تكون خاطئة أيضًا".

يعمل البروفيسور غرينشر على تأكيد نظريته، على أمل الحصول على تعاون من صانعي اللقاحات. واختبر فريقه لقاحات AstraZeneca وتلقى جرعات من Johnson & Johnson، وتتفاوض جامعة جرايفسفالد الآن مع صانعي الأدوية حول زيادة الوصول إلى عمليات صنع اللقاحات الخاصة بهم.

وقال متحدث باسم شركة جونسون آند جونسون: "نحن نؤيد بشدة زيادة الوعي بعلامات وأعراض هذا الحدث النادر جدًا، ونقوم حاليًا باستكشاف إمكانية التعاون مع الدكتور جرينشر"، بينما لم ترد شركة AstraZeneca.

يُعرف نوع التخثر الملاحظ باسم قلة الصفيحات التخثرية المناعية التي يسببها اللقاح، أو VITT، وأكدت الدراسات التي تمت مراجعتها من قبل مجموعة البروفيسور جرينشر، وكذلك من فرق في جامعة أوسلو وجامعة كوليدج لندن وجودها بشكل مستقل.

ويعتقد بعض العلماء أن الفيروسات الغدية نفسها يمكن أن تلعب دورًا في إثارة الحالة لأنها مرتبطة بتخثر الدم، يتكهن آخرون أن الأشخاص المصابين يمكن أن يكون لديهم استعدادات وراثية، أو أن أجهزتهم المناعية قد طورت سابقًا الجسم المضاد المسبب للمشاكل.

نظرية أخرى اقترحها البروفيسور فان جورب، هي أن الأعراض القصيرة ولكن القوية التي تشبه أعراض الانفلونزا التي أبلغ عنها العديد من المتلقين بعد أخذ الحقنة تسبب أيضًا التهابًا يمكن أن يؤدي إلى تفاعلات المناعة الذاتية أو تفاقمها مما يؤدي إلى تجلط الدم.

أحد أسباب عدم الإبلاغ عن التجلط الناجم عن اللقاح في الماضي هو أن اللقاحات التي تستخدم تقنية ناقلات الفيروس لم يتم إعطاؤها على نطاق واسع.

يستخدم اللقاح الروسي Sputnik V ولقاح CanSino Biologics من الصين نفس التكنولوجيا مثل AstraZeneca و Johnson & Johnson ، لكن لم يتم ربطهما بالحالة حتى الآن.

اللقاح الوحيد المماثل الذي تم تناوله على نطاق واسع قبل الوباء هو واحد ضد الإيبولا من قبل شركة جونسون آند جونسون، والذي أعطي لما لا يقل عن 60 ألف شخص حتى يوليو الماضي.

يحدث التجلط بين واحد من كل 28 ألف وواحد من كل 100 ألف، وفقًا لبيانات أوروبية - نادر للغاية وسط مئات الملايين من الجرعات التي تم إعطاؤها حتى الآن، ومع ذلك فقد كانت أعلى من واحدة من بين 150 ألف جرعات كانت تفترضها بعض السلطات الطبية، كما قال البروفيسور جرينشر.

ويتعافى معظم المئات من الأشخاص الذين تم تشخيصهم، لكن ما بين الخمس والثلث ماتوا، وقد يعاني آخرون من عواقب دائمة.

تشير البيانات الواردة من المنظمين الأمريكيين والأوروبيين حتى الآن إلى أن الشابات يتأثرن بشكل أساسي بهذه الحالة، لكن العديد من العلماء، بما في ذلك سابين إيشينغر، أخصائية أمراض الدم النمساوية التي عالجت أحد أوائل المرضى المعروفين، قالوا إن الارتباط يمكن أن يعكس أن العاملين في المجال الطبي والمعلمين كانوا من بين أوائل الذين حصلوا على اللقاحات في أوروبا، ومعظمهم من الشابات.

قال البروفيسور إيشينجر، إنه لا يوجد ما يشير إلى أن تناول حبوب منع الحمل أو وجود تاريخ من الأمراض المماثلة يعرض متلقي اللقاح لخطر أكبر.

شارك أنطون بوتيجارد، أستاذ علم الوبائيات الدوائية في جامعة جنوب الدنمارك، في كتابة دراسة لأكثر من 280 ألف شخص في الدنمارك والنرويج تلقوا لقاح AstraZeneca. ووجدت الدراسة، التي نُشرت في المجلة الطبية البريطانية في 5 مايو، أن حدوث جلطات دموية نادرة ولكنها شديدة بين متلقي اللقاح كانت بنسبة 2.5 فقط في 100 ألف.

وأضاف البروفيسور بوتيجارد أن دولًا مثل الدنمارك والنرويج، التي توقفت هذا الأسبوع عن استخدام لقاح AstraZeneca وتبرعت بجرعاتها إلى دول أخرى، تمكنت من تغيير خططها للتلقيح لأن لديها جرعات بديلة ومعدلات إصابة منخفضة، وحذر من أن فعل الشيء نفسه في البلدان التي ينتشر فيها الوباء، مثل الهند أو البرازيل، قد يؤدي إلى المزيد من الوفيات.