Summer Sparkle إطلالات بمنتهى الإشراق

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 مايو 2021 04:39 مساءً - يحمل إليك موسم ربيع وصيف 2021 الكثير من الصيحات التي تُحاكي أجواءه المنعشة. ومن بين هذه الصيحات، لفتتنا الأقمشة اللامعة والتي تنوّعت بين الترتر والدرجات الميتاليكية القويّة. وما كان لافتاً أيضاً، هو التصاميم التي لم تأتِ حكراً على السهرات والمناسبات المسائية، إنما جاءت عصرية وشبابية تناسب إطلالات النهار بامتياز.

Sequins Glamour

الترتر



وهج الترتر طغى على معظم مجموعات هذا الموسم، وهو لم يدخل في تصميم ملابس السهرات فحسب، إنما لفتنا هذا القماش المتلألئ على التوبات والتنانير والسراويل التي تصلح للخروجات النهارية والمناسبات الرسمية.

How To



إذا كنت ترتدين الترتر في النهار، ننصحك باعتماد قطعة واحدة مصنوعة من هذا القماش، توب مثلاً، وتنسيقها مع قطعة كاجوال كالجينز أو تنورة مصنوعة من القطن كي لا تبدو إطلالتك صاخبة.

في السهرات، انتعلي حذاء بلون حيادي مع فستانك المصنوع من الترتر واختاري حقيبة كلاتش بلون الحذاء لتنعمي بإطلالة أنيقة وراقية.

تابعي المزيد: أحدث موديلات الفستان القميص لصيف 2021

Metallic Gold

الذهبي

للون الذهبي هو أكثر الألوان التي يمكن أن تضع لمسة إشراق على إطلالتك، وسواء اخترته على إطلالة كاملة أو أدخلت بعض الخيوط الذهبية إلى إطلالتك، فإنك حتماً ستحصلين على إطلال متوهّجة في مختلف مناسباتك.

How To



إذا كنت تبحثين عن إطلالة مشرقة إنما هادئة في الوقت نفسه، ننصحك بمزج اللون الذهبية مع درجات ترابية كاللون الكاكي أو اللون الزيتوني، أو بإمكاك أن تمزجيه مع اللون الأسود لإطلالة جريئة.

الإكسسوارات الذهبي تعتبر خياراً مناسباً لمختلف إطلالاتك، شرط أن تختاري التصاميم البسيطة لمشاوير النهار وساعات العمل، واتركي الإكسسوارات الذهبية الفاخرة للسهرات.

لإطلالة أنيقة ومميّزة هذا الصيف، نسّقي قطعة أزياء باللون الذهبي، تنورة مثلاً، مع توب قطنية أو قميص باللون الأبيض وزيّني إطلالتك بحزام أسود.

تابعي المزيد: لم جاءت موضة صيف 2021 مليئة بالتناقضات؟

Shining Silver

اللون الفضي



يعكس اللون الفضي بريقاً ساحراً ومنعشاً في الوقت نفسه، وعادة ما تلجأ الفتيات الشابات إلى اختياره أكثر من اللون الذهبي لما يضفيه من لمسة عصرية على الإطلالات.

How To



تجنّبي الإطلالة الكاملة باللون الفضي واستعيضي عنها ببعض المزيج اللافت بين الفضي والأسود أو الزهري. ففي النهاية، ما تسعين إليه هو إطلالة مشرقة وأنيقة في الوقت نفسه.

اختاري الإكسسوارات باللون الفضي إذا كنت تبحثين عن خيارات للنهار، فهي تزيد من وهج إطلالاتك دون أن تبدو صاخبة أو غير مناسبة.

اختاري ألواناً منعشة مع اللون الفضي لتزيدي من حيويّة إطلالتك، فعلى سبيل المثال، ارتدي تنورة باللون الفضي مع توب باللون الأخضر أو الأصفر، فالفضي من الدرجات التي يسهل تنسيقها مع غيرها من الألوان.

تابعي المزيد: تعرفي على طرق تنسيق البلوزات البيضاء للصيف