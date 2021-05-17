تنانير ربيعية محتشمة للمحجبات  

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 مايو 2021 04:39 مساءً - تُعتبر التنانير الطويلة من أجمل قطع الأزياء التي يمكن للسيدات المحجبات اعتمادها، سواء للأوقات الكاجوال أو المناسبات البسيطة، ولأنها من القطع الأكثر مرحاً لفصل الربيع وتتناسب معه بشكل كبير، فسوف نرصد لكُنَّ اليوم أحدث إطلالات مدونات الموضة الربيعية بالتنانير المختلفة.

مريم سيف بإطلالة باللون الأسود

مريم سيف بإطلالة باللون الأسود -الصورة من حسابها على الانستغرام

تفضل الكثيرات من النساء اعتماد اللون الأسود في مظهرهن لأناقة فخمة، كما يخفي الكثير من تفاصيل وعيوب الجسم، لذا أطلت مدونة الموضة المصرية، مريم سيف، ببلوزة سوداء مصممة بأكمام منفوخة مع تنورة سوداء مزينة بنجوم ذهبية بأسلوب مميز، وأكملت التصميم بحذاء أسود بكعب من الجلد وحجاب بني ناعم لأناقة حيادية الألوان.

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نادية الخولي بالتنورة المطبعة

نادية الخولي بالتنورة المطبعة -الصورة من حسابها على الانستغرام

لجأت البلوغر والمؤثرة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، نادية الخولي، لأسلوب الأزياء المطبعة في ربيع هذا العام، وذلك بارتدائها تنورة بيضاء بليسيه مزينة بالزهور والرسومات المختلفة باللونين الزهري والرمادي مع قميص زهري بأكمام منفوخة، وأكملت مظهرها بحجاب أبيض وحذاء باللون البني الناعم، لخيار أنثوي بسيط وأنيق.

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منة السني بإطلالة ربيعية

منة السني بإطلالة ربيعية -الصورة من حسابها على الانستغرام

في إطلالة شبابية أنيقة، ظهرت المدونة المصرية، منة السني، بتنورة بيضاء بليسيه وقميص زهري قصير مربوط من الجزء الأمامي بأسلوب ناعم، وأكملته باكسسوارات متعددة باللون الفضي، مع حذاء رياضي ناعم.

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دعاء عكاشة بالتنورة الموردة

دعاء عكاشة بالتنورة الموردة -الصورة من حسابها على الانستغرام

تحرص البلوغر المصرية والإعلامية المهتمة بمجال الأزياء والموضة، دعاء عكاشة، على مواكبة أحدث الخطوط لأناقة عصرية ومميزة، وفي أحدث إطلالاتها لفصل الربيع تأنقت بقميص أبيض كلاسيكي مع تنورة بيضاء مزينة بالزهور الصفراء والرسومات الرمادية، وأكملت مظهرها باكسسوارات اللون الأبيض لزي عصري ومرح في كل المشاوير.

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تنسيق التنانير البيضاء من مريم حسن

مريم حسن بالتنورة البيضاء -الصورة من حسابها على الانستغرام

التنانير البيضاء من القطع الأكثر مواكبة لخطوط الموضة، ولا تستغني عنها الكثيرات من النساء؛ حيث يسهل تنسيقها لتواكب صيحات الموضة، لذا اختارت المدونة والإعلامية المصرية، مريم حسن، تنورة وتيشيرت يكسوهما اللون الأبيض مع معطف من الجينز الأزرق المزين بخطوط رمادية كشراشيب مميزة زينت التصميم، واعتمدت لهذا اللوك اكسسوارات بلون الباستيل الأزرق، فيما نسقت في إطلالة حيادية تنورة بيضاء بليسيه مع بلوزة بيضاء منقطة بالأسود ومزينة بحزام للخصر، وأكملت مظهرها بحجاب أبيض وحذاء بكعب زهري.

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