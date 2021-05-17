عطور أيقونية للعروس خيارك الأجمل في اليوم الكبير

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 مايو 2021 04:39 مساءً - يعتبر العطر جزءاً لا يتجزأ من إطلالة العروس في يومها الكبير، لذلك على كل عروس أن تحرص على اختيار أجمل العطور العالمية لتتزين بها في عرسها، ولتكون رائحتها فواحة ومميزة وتدوم لساعات طويلة. ولمساعدة العروس في مهمة اختيار أفضل عطر نسائي، نرصد في هذا المقال، نصائح لاختيار العطر المناسب للعروس، وأفضل اختيارات العطور التي تناسب العروس.



كيف تختار العروس عطرها؟

اختاري عطراً فريداً في يومك الكبير



مثل كل شيء في يومك الكبير، يجب أن يكون عطرك مميزاً وفريداً، فأفضل عطور العروس هي تلك التي تختلف تماماً عن أي عطور استخدمته في السابق، فتكون اكتشافاً جديداً تماماً كحياتها الجديدة التي ستبدأها مع عريسها بعد يومها الكبير. بالتالي، اختاري عطراً جديداً، ولا تضعي في يوم زفافك عطرك الذي اعتدت على استخدامه في العادة.

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ما هو أفضل عطر للعروس؟

أفضل عطور العروس



يعتمد اختيار عطر العروس عليك بشكل كلي وعلى النغمات التي تحبينها، على أن تأخذي بالاعتبار مكان الزفاف، بحيث تكون رائحتك مطابقة مع بيئتك للتذكري مكان زفافك وتستعيدي أجمل الذكريات في هذا اليوم، كلما استخدمت عطر زفافك نفسه في ما بعد. ولمساعدتك في اختيار عطر مميز وفريد في يومك الكبير، نرصد لك مجموعة عطور أيقونية للعروسن لتختاري من بينها ما يناسبك.

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Chanel No. 5 من شانيل

Chanel No. 5



هذا العطر من شانيل هو أحد العطور الأيقونية التي لا يمكن أن تخطئي في اختيارها في يوم زفافك، فرائحته جذابة جداً وفريدة من نوعها ستجعل إطلالتك حالمة ورومانسية. وهو سيكون أحد الخيارات المثالية لك في يوم عرسك، خصوصاً إذا كنت ستجربينه للمرة الأولى.



Jo Malone Peony and Blush Suede من جو مالون

Jo Malone Peony and Blush Suede



هذا العطر من جو مالون هو أيضاً من الخيارات الرائعة للعروس، فرائحته ناعمة وفاخرة في الوقت نفسه، وستجعل رائحتك فواحة في كل مكان تمرين فيه خلال حفل زفافك. إنه تجربة رائعة ستجعلك عروس الأحلام وكأميرة يتلهف الجميع الى رؤيتها.

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Charlotte Tilbury Scent of a Dream من شارلوت تيلبوري

Charlotte Tilbury Scent of a Dream



الزجاجة واسم العطر وحدعما يجعلان هذا العطر من شارلوت تيلبوري خياراً رائعاً للعروس، فكيف الحال إذا شممت رائحته؟ فهو سيجلب الحب والقوة والإيجابية في يومك الكبير بفضل نغمات الليمون والخوخ والفلفل الاسود والخشب والأزهار، التي تصنع في ما بينها مزيجاً أخاذاً تستدير الرؤوس له.



Tom Ford White Patchouli من توم فورد

Tom Ford White Patchouli



إنه عطر عصري متطور وفاخر، يرتكز على نغمات الباتشولي والأزهار البيضاء الأنيقة، وهي نغمات تمنح العروس رائحة آسرة تخطف الأنفاس. وككل عطور توم فورد، يعد هذا العطر خياراً رائعاً للعروس في يوم زفافها نظراً الى رائحته المميزة التي لا مثيل لها.

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