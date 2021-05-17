بــ100 راجل.. معلومات عن دعاء بطلة واقعة تحرش طنطا: صورت المتحرش «بدون ملابس»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«بطلة حقيقية قررت الحصول على حقها بفضح جريمة متحرش الشارع»، هى الفتاة دعاء محمد، التى تعرضت لواقعة تحرش فى أحد شوارع مدينة طنطا بمحافظة الغربية، حيث أقدم شاب على التحرش بها من سيارته، خلال تجولها برفقة إحدى صديقاتها، في واقعة عرفت إعلاميا بـ تحرش طنطا.

لم يكتفى المتحرش بالفتاة بـ«التلفظ»، ليكشف عن جزء من جسده أمامها، فما كان منها إلا اتخاذ قرارها بفضحه لتسجل موقف يجعلها بـ«100 راجل»، حيث صورت المتحرش وفضحته على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي أبرز المعلومات عن دعاء بحسب صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

من هي فتاة طنطا ضحية التحرش

تسكن مدينة طنطا في الغربية.

حدثت واقعة التحرش في عيد الفطر المبارك، خلال خروجها مع مجموعة من صديقاتها في الشارع.

تدرس في كلية الآداء جامعة طنطا.

حالتها الاجتماعية عذباء فهي غير مخطوبة او متزوجة.

فضحت دعاء المتحرش عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كتبت دعاء في منشورها، «كنت ماشيه ف الشارع لقيت ده بيقولي اركبي ف مردتش عليه و بعدها كنت واقفه مع صحبتي بنتكلم ف لقيته جه وقف العربيه و عمل كده *كاشف عضوه* و لما شافني بصور جري و بعدها فضل يلف ورايا بالعربيه ، رقم العربيه «ع ص ق ٦٣١٤».

وثق الفيديو لحظة تحرش الشاب بها، وكشفه عن منطقة حساسة في جسده.

استعانت دعاء بصفحات محاربة التحرش، وصفحات المدافعات عن حقوق النساء.

نشر الفيديو، وتفاصيل ما روته الفتاة جعل قوات الأمن تبحث عن هذا المتحرش في الغربية.

يذكر أن مصادر أمنية أفادت، بأن أجهزة الأمن تفحص حاليا فيديو التحرش المتداول عبر صفحات السوشيال ميديا بمدينة طنطا في الغربية.

وأضافت المصادر: «أنه جارى فحص اللوحة المعدنية لسيارة الشاب الذي تحرش بفتاة بعد أن «خلع بعض ملابسه»، وذلك لتحديد هوية مالك السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.