«بعد ساعات من نهش فتاة».. كلاب ضالة تدخل طفلا العناية المركزة بالقاهرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد ساعات على واقعة سحل إحدى الكلاب الضالة لطفلة فى شوارع مدينة المستقبل بالقاهرة على الأرض بعد هجومه عليها بوحشية، ما أسفر عن إصابتها بجروح بالغة في الوجه والذراع الأيسر ودخولها غرفة العمليات فى محاولة لإنقاذ حياتها، تكررت الواقعة في نفس المدينة، وذلك بهجوم أحد الكلاب الضالة على طفل 5 سنوات، ما أدى إلى تشوه وجهه، ليسرع الأطباء بوضعه في العناية المركزة.

تواصلت «هن» مع «سيد» والد الطفل الذي تعرض للهجوم الوحشي في شوارع مدينة المستقبل، والذي روى تفاصيل الواقعة: وبنبرة من الحزن الشديد أفاد بأن الواقعة حدثت صباح اليوم الاثنين في تمام الساعة 10 صباحا، عندما كان نجله يلعب برفقة أخيه الأكبر أمام بوابة العمارة في مدينة المستقبل بمنطقة السبعينات، لينقض عليه الكلب الضال ويهاجمه لعدة دقائق دون أن يحاول أحد إنقاذه.

والد الطفل: وجهه تشوه وتم وضعه في العناية المركزة

وأشار والد الطفلة إلى أن طفله يعاني من تشوهات وإصابات بالغة في الوجه، ما جعل الأطباء يضعونه في غرفة العناية المركزة نظرا لسوء حالته، كما تم نقل الدم له بعد أن فقد كميه كبيرة خلال الواقعة، قائلا:«إن وضع الطفل حتى الآن غير مستقر على الإطلاق».

الطفل يحتاج إجراء عمليات جراحية لمعالجة التشوهات

وعن ما إذا كان الطفل بحاجة لإجراء عمليات جراحيه تجميليه حتى يستعيد وجهه مره أخرى، أوضح والد الطفل، أن الأطباء أقروا بحاجته إلى إجراء عدد من العمليات الجراحية لإخفاء تلك التشوهات التي أصابته في وجهه بالكامل.

وعن سبب عدم تصوير إحدى كاميرات المراقبة للواقعة، أوضح: أن الـ«DVR» الخاص بالكاميرا لايعمل قبل يومين من الحادث».