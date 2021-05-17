سيدة بريطانية تلد طفلتها «وهى نائمة».. وأطباء: المولودة حالتها جيدة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«إيمي دنبار»، سيدة بريطانية تروى، قصة مثيرة للدهشة عن كيفية انجاب طفلتها بشكل مفاجىء «وهى نائمة»، بعد تلقيها حقنة تخدير للتخفيف من آلام المخاض.

استمرت آلام المخاض لمدة 12 ساعة مع السيدة البريطانية، بينما لاحظت الممرضة في المستشفى «أثناء دخولها في نوم عميق» من خلال شاشات المراقبة أنها تعرضت لانقباض كبير أثناء نومها فهرعت للاطمئنان عليها.

وحرصت الممرضة سريعا على إيقاظ السيدة وأخبرتها بأنها فقدت نبضات قلب الجنين على الشاشة، قبل أن تكتشف بأن الجنين قد خرج بالفعل من رحم والدته وهي نائمة، بحسب صحيفة «ميرور» البريطانية.

طفلة تخرج من رحم أمها بشكل مفاجىء

وخرجت الطفلة من رحم الأم أثناء استغرقها في النوم، وذلك بعد الانقباض الكبير الذي لاحظته الممرضة على الشاشة، وحضر الأطباء والممرضات إلى الغرفة، وبعد فحص المولودة تأكد الأطباء من سلامة صحتها.

أسباب انفصال المشيمة المبكر

انفصال المشيمة في حمل سابق.

ارتفاع ضغط الدم المزمن.

المشاكل المتعلقة بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، بما في ذلك مقدمات تسمم الحمل ومتلازمة «هيلب» أو تسمُّم الحمل.

سقوط أو نوع آخَر من الضرب على البطن.

التدخين.

التقدم في العمر، خاصة من تجاوزت أعمارهن 40 عاما.

طرق الوقاية من انفصال المشيمة

لا يمكن منع انفصال المشيمة ولكن يمكن التقليل من عوامل الخطر منها عن طريق:

تجنب التدخين وتناول الأدوية الغير مشروعة أو المخدرات.

المتابعة المستمرة مع الطبيب المعالج.

وضع حزام الأمان دائما عند ركوب السيارة، لتجنب التعرض لصدمة في البطن.

إذا عانيت من انفصال المشيمة من قبل، وتخططي من جديد لحدوث الحمل فيجب التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل الحمل للاطلاع على أي وسيلة تساعد في خفض مخاطر حدوث انفصال مجددًا.