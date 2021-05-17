الامارات | دراسة دولية: ساعات العمل الطويلة تزيد مخاطرالسكتة الدماغية وأمراض القلب

شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة دولية: ساعات العمل الطويلة تزيد مخاطرالسكتة الدماغية وأمراض القلب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت مكتب العمل الدولى ومنظمة الصحة العالمية فى دراسة مشتركة صدرت أمس، فى جنيف من أن العمل لساعات طويلة يضاعف من مخاطر الوفاة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب . وأفادت الدراسة بأن عام 2016 شهد مايصل إلى 745 ألف حالة وفاة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب بزيادة عن عام 2000 نسبتها 29 % .

وقالت الدراسة إن 398 ألف شخص توفوا بسبب السكتة الدماغية و 347 ألفا بسبب أمراض القلب نتيجة للعمل لمدة 55 ساعة على الأقل فى الاسبوع فى عام 2016 كما أن عدد الوفيات جراء امراض القلب الناجمة عن ساعات العمل الطويلة قد ارتفع بين عامى 2000 و 2016 بنسبة 42 % والسكتة الدماغية بنسبة 19 % .

ذكرت الدراسة أن العمل لمدة 55 ساعة أو أكثر فى الأسبوع مرتبط بخطر أعلى تصل نسبته الى 35? للاصابة بالسكتة الدماغية و 17? للوفاة بأمراض القلب وذلك بالمقارنة بالعمل 35-40 ساعة فى الأسبوع .و يزداد عدد الأشخاص الذين يعملون لساعات طويلة حيث يبلغ حاليا 9? من اجمالي السكان على مستوى العالم .

و حذرت من أن الاتجاه نحو ساعات عمل أطول للاشخاص يعرض المزيد منهم لخطر الاعاقة المرتبطة بالعمل والوفاة المبكرة. و قالت الدراسة إن ارقامها تأتى فى وقت يسلط وباء كورونا الضوء على موضوع إدارة ساعات العمل خاصة وأنه يسرع من الاتجاه نحو زيادة وقت العمل بعد أن ألغت العديد من الشركات وجهات العمل الكثير من الوظائف وأصبحت أعداد كبيرة تعمل عن بعد ومضطرة إلى العمل لساعات طويلة . وحثت الدراسة الحكومات وأرباب العمل والعمال على الاتفاق معا حول مايمكن أن يمنع هذه المخاطر على صحة العاملين .



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