في عيد ميلاده.. عادل إمام يتحدث عن فرح ابنته: «سيبتها وجريت»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الساعات القليلة الماضية، تصدر الزعيم عادل إمام تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ يحتفل عشاق الزعيم بعيد ميلاده الـ81.

ولد الفنان الكبير عادل إمام عام 1940، في قرية شها بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج من كلية الزراعة جامعة القاهرة، ليبدأ مسيرة فنية كبيرة، جعلت منه أسطورة فنية فريدة في عالم الكوميديا.

مشوار فني كبير حافل بالأفلام السينمائية تخلله عمل درامي شهير لا يزال محفور فى أذهان المشاهدين حتى الآن، وهو مسلسل «دموع فى عيون وقحه»، الذي جسد من خلاله دور جمعة الشوال.

وعلى الرغم من حياته الفنية المليئة بالتفاصيل، إلا أن حياته الأسرية حافلة أيضا بالمواقف العاطفية والإنسانية والكوميدية.

تحدث الزعيم عادل إمام في لقاء تلفزيوني نادر له من خلال برنامج «نعم أنا مشهور»، الذي تم إذاعته عبر شاشة «mbc مصر»، عن علاقته الوطيدة بأسرته وأحفاده، مشيرا إلى أنه كان يرغب في الاستقرار وتكوين أسرة، ما جعله يتزوج من زوجته هالة لينجب منها أبناؤه ولتكتمل العائلة بـ6 أحفاد لا يستطيع أن يمر يوم الفنان الكبير عادل إمام دون رؤيتهم جميعا.

وعن يوم زفاف ابنته سارة تحدث الزعيم عن ذلك اليوم الذي كان يشعر به بسعادة كبيرة، لأن محبوبته وطفلته المدللة ستتزوج، ما جعله يلجأ إلى أحد صناع الألعاب النارية المتخصصين في الأعمال السينمائية، لإحياء الحفل، وعلى غرار فيلم «عريس من جهة أمنية» وبالرغم من رفضة لزواج ابنته حبيبه في الفيلم، إلا أنه حرص على أن يكون بجانبها في ذلك اليوم ليقوم بتسليمها لعريسها بيده، وهذا ما فعله في فرح إبنته سارة، مع اختلاف فرحته بزواجها، وعندما كان ممسكا بيدها حتى يقوم بتسليمها لعريسها واستكمل حديثه عن هذا الحفل بسرد موقف كوميدي: «أنه عندما كان يمسك بيد ابنته ليسلمها لزوجها رأى إحدى الألعاب النارية تسقط من السقف في إتجاهه، ما جعله يترك يدها ويهرب من موضعه قائلا «سيبتها وجريت».

وأشار الفنان الكبير عادل إمام إلى علاقة ابنته بزوجها، التي تتميز بالتفاهم والاحترام المتبادل والحب، ما ينعكس على أطفالهما، لافتا إلى أن أحفاده من ابنته ساره بمثابة فرحة البيت قائلا: «هم اللي ماليين علينا البيت».