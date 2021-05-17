أعراضه تشبه كورونا.. كل ما تريد معرفته عن مرض إسلام إبراهيم

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعرض الفنان إسلام إبراهيم، منذ يومين لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى، ونشر صورة له من داخل المستشفى، وقال إنه يعاني مرضا غامضا منذ أسبوع ولا يعرف ما أصابه، وطلب من جمهوره الدعاء له، وأمس كشف عن تطورات حالته الصحية، وتشابه ما عانى منه مع أعراض فيروس كورونا المستجد.

وأجرى إسلام إبراهيم مسحة كورونا وكانت سلبية، ما أكّد إصابته بمرض ثان وهو التهاب في جدار المعدة والقولون، أدى إلى نفس الأعراض التي عانى منها إسلام، وهي حرارة مرتفعة، وقيء وإسهال، ولكن العلاج يختلف تمامًا، حيث يعاني من التهاب شديد في جدار المعدة أدى إلى التهاب في القولون، وفيما يلي كل ما تريد معرفته عن مرض إسلامة إبراهيم، بحسب موقع medicinenet، الطبي المتخصص.

ما هو التهاب القولون؟

يشير التهاب القولون إلى التهاب البطانة الداخلية للقولون. هناك العديد من أسباب التهاب القولون بما في ذلك العدوى ومرض التهاب الأمعاء (مرض كرون والتهاب القولون التقرحي نوعان من مرض التهاب الأمعاء).

أعراض التهاب القولون

ألم في بطن.

تشنج.

الإسهال مع أو دون دم في البراز (أحد الأعراض المميزة لالتهاب القولون).

حمى.

قشعريرة.

إعياء.

جفاف.

التهاب العين.

تورم المفاصل.

قروح.

التهاب الجلد.

الدم في البراز ليس طبيعيًا أبدًا ويجب البحث عن رعاية طبية لتقييم السبب.

علاج التهالب القولون

يعتمد علاج التهاب القولون على السبب وغالبًا ما يركز على تخفيف الأعراض والرعاية الداعمة والحفاظ على الترطيب الكافي والسيطرة على الألم.

يمكن وصف المضادات الحيوية لعلاج الأسباب المعدية لالتهاب القولون.

بعض الالتهابات البكتيرية التي تسبب التهاب القولون تزول دون أي علاج بالمضادات الحيوية.

أنواع التهاب القولون

العدوى، على سبيل المثال، التي تسببها بكتيريا مثل المطثية العسيرة والفيروسات والطفيليات.

أمراض الأمعاء الالتهابية مثل: داء كرون والتهاب القولون التقرحي.

التهاب القولون الإقفاري الناجم عن نقص إمدادات الدم.

التهاب القولون المجهري (التهاب القولون الليمفاوي/ الكولاجيني).

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